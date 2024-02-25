Фестиваль почти голых в Японии. Впервые за тысячу лет в нем приняли участие женщины

Море кричащих, почти голых мужчин пихаясь и толкаясь, движется в сторону святилища. «Уошои! Уошои!» — кричат они — «идем, идем».

За 1250 лет проведения Хадака-мацури, или Фестиваля наготы, эта сцена в святилище Кономия в центральной Японии почти не менялась.

Однако в этом году фестиваль ждали перемены.

Вдали от толкающихся и кричащих мужчин собирается группа женщин — они будут первыми в истории участницами фестиваля.

В Японии женщинам непросто найти место в сферах, где традиционно доминировали мужчины. В прошлом году страна заняла 125-е место из 146 в индексе гендерного неравенства Всемирного экономического форума.

«Женщины всегда очень много работали, чтобы поддержать мужчин на фестивале», — объясняет Ацуко Тамакоси, чья семья принимает участие в организации празднества в Кономия уже несколько поколений.

Фестиваль Хадака-мацури. Фото: Reuters

Но идея принять участие в фестивале, в ходе которого мужчины пытаются отогнать злых духов, а затем молятся о счастье в святилище, похоже, никогда раньше не возникала.

По словам Нарухито Цуноды, собственно, запрета для женщин никогда не существовало — просто об этом никто никогда не спрашивал.

«Я считаю, что самое главное, чтобы фестиваль был веселым для всех. Думаю, Бог тоже был бы счастлив», — сказал он агентству Reuters.

Однако не все общество приняло идею гендерного равенства на фестивале Хадака-мацури.