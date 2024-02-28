В первой серии криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут об одном из самых жестоких преступников, который орудовал на территории Эстонии, - о таллиннском каннибале Йоханнесе-Андреасе Ханни.
Утром 6 марта 1982 года во дворе дома в столичном районе Нымме было найдено изувеченное тело 39-летнего мужчины. Из правого бедра жертвы был вырезан кусок мяса. Тогда стражи порядка даже не могли подумать, что в городе орудует самый настоящий каннибал и вскоре его жертвами станут еще несколько человек, которые случайно окажутся на пути психопата.
О том, что всего за полгода успел натворить 25-летний маньяк, работавший в известном таллиннском ресторане, почему его жена, которая знала о зверствах мужа, продолжала так долго молчать и как сложилась ее судьба после выхода из тюрьмы, слушайте в первом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?»
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикаций в СМИ, книг Хейно Тынисмяги «Ajaroimad: kuriteod, mis vapustasid Eestit» и Пилле Ханни «Ma armastan kiskjat».
Озвучивали: Инна Мельникова и Иван Скрябин.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц будет знакомить слушателей с очередной историей громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ранее ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по-соседству с вами?
Помощь рядом
Если ваша жизнь и здоровье или окружающих вас людей находятся в опасности или есть основания считать, что нечто подобное может случиться, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.