Утром 6 марта 1982 года во дворе дома в столичном районе Нымме было найдено изувеченное тело 39-летнего мужчины. Из правого бедра жертвы был вырезан кусок мяса. Тогда стражи порядка даже не могли подумать, что в городе орудует самый настоящий каннибал и вскоре его жертвами станут еще несколько человек, которые случайно окажутся на пути психопата.

О том, что всего за полгода успел натворить 25-летний маньяк, работавший в известном таллиннском ресторане, почему его жена, которая знала о зверствах мужа, продолжала так долго молчать и как сложилась ее судьба после выхода из тюрьмы, слушайте в первом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?»

Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц будет знакомить слушателей с очередной историей громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ранее ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по-соседству с вами?

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