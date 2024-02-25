«Ужасный несчастный случай, я не знаю, как это могло случиться», - вздохнула пожилая женщина, спасенная из своего горящего дома в Колкья. Ужасный пожар унес жизни ее сестры с двумя сыновьями инвалидами, которые проживали на втором этаже дома.
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Что послужило причиной пожара в Колкья?
«Я разговаривала по телефону со своей подругой, но вдруг почувствовала странный запах, - начала рассказывать Ираида Савосткина, спавшиеся из горящего дома. Я открыла дверь в прихожую, но там уже был густой дым и огонь, тут же закрыла дверь. Выбраться у меня получилось только через окно».