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Что послужило причиной пожара в Колкья?

Юри Саар Силле Аннук
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«Ужасный несчастный случай, я не знаю, как это могло случиться», - вздохнула пожилая женщина, спасенная из своего горящего дома в Колкья. Ужасный пожар унес жизни ее сестры с двумя сыновьями инвалидами, которые проживали на втором этаже дома.

«Я разговаривала по телефону со своей подругой, но вдруг почувствовала странный запах, - начала рассказывать Ираида Савосткина, спавшиеся из горящего дома. Я открыла дверь в прихожую, но там уже был густой дым и огонь, тут же закрыла дверь. Выбраться у меня получилось только через окно».

Пожилая женщина стояла перед домом, опираясь на костыли, и указывала на окно с разбитой рамой расположенного по середине сгоревшего здания.

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