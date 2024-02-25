Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, – он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная (смерть)».

Буданов также призвал не верить в то, что режим в России «расшатается естественным образом, сам собой», подчеркнув, что «без нашей помощи это нереально».

Он добавил, что стабильный режим в России – это угроза для Украины и мира, поэтому Украина будет продолжать проведение операций на территории РФ.

«Пока будет война у нас, будут проблемы внутри РФ», – подытожил глава ГУР.

Кроме того, он анонсировал новые удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

«Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым «Крымским» мостом», – написал Буданов в своем Telegram-канале.