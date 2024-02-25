Зеленский заявил, что в войне против России погибла 31 тысяча украинских военных

Об этом на пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также озвучил свою оценку российских потерь в войне. По словам Зеленского, за два года войны погибли 180 тысяч военнослужащих РФ. В сумме вместе с ранеными это цифра составляет до 500 тысяч человек, добавил он.