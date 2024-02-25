Зеленский заявил, что в войне против России погибла 31 тысяча украинских военных

С начала полномасштабной войны с Россией погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Ранее власти Украины не озвучивали потери ВСУ.
Зеленский заявил, что в войне против России погибла 31 тысяча украинских военных
Об этом на пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024» заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также озвучил свою оценку российских потерь в войне. По словам Зеленского, за два года войны погибли 180 тысяч военнослужащих РФ. В сумме вместе с ранеными это цифра составляет до 500 тысяч человек, добавил он.
Владимир Зеленский озвучил потери украинской армии впервые с 24 февраля 2022 года.