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Зеленский заявил, что в войне против России погибла 31 тысяча украинских военных

Meduza.io
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

С начала полномасштабной войны с Россией погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Ранее власти Украины не озвучивали потери ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также озвучил свою оценку российских потерь в войне. По словам Зеленского, за два года войны погибли 180 тысяч военнослужащих РФ. В сумме вместе с ранеными это цифра составляет до 500 тысяч человек, добавил он.

Владимир Зеленский озвучил потери украинской армии впервые с 24 февраля 2022 года. 

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