ИСТОРИЯ ⟩ Ультраправые использовали напряженность, вызванную в ЕС брекзитом, для дестабилизации центристов

Перед выборами лидеры европейских стран были обеспокоены, поскольку из-за затянувшегося процесса выхода Великобритании из ЕС они хотели быстро определить подходящего для всех председателя Еврокомиссии, в то время как все более тесно объединившиеся ультраправые обещали избирателям, что начнут перестраивать ЕС изнутри по своему усмотрению.
Из-за тупика, возникшего в парламенте Великобритании, первоначальный срок выхода из ЕС, запланированный на 29 марта 2019 года, был сначала отложен до июня, а затем до октября, и весной, в преддверии выборов в Европейский парламент, сохранялась тревога, что вопрос будет тянуться еще дольше, оставаясь нерешенным и для следующей Еврокомиссии.
Выборы в Европейский парламент 2019 года
- Выборы проходили с 23 по 26 мая 2019 года.
- Голосование проходило в 28 странах Евросоюза.
- Право голоса имели 427 миллионов граждан, из которых проголосовали 50,7 процента.
- В Европарламент было избрано 751 евродепутат.
Стремившиеся к единогласию страны ЕС на самом деле были далеко не едины в вопросе о том, сколько времени следует дать британскому правительству для принятия соглашения о выходе в парламенте, какие условия следует установить для предоставления дополнительного времени и стоит ли вообще соглашаться на продление процесса выхода. Например, Франция обсуждала, следует ли ограничить роль премьер-министра Великобритании, которая уже наполовину вышел из союза, заседаниями Европейского совета, или урезать полномочия британского комиссара в Еврокомиссии.
Существующая путаница также означала, что, хотя Лондон не хотел проводить выборы в Европейский парламент и отправлять депутатов в Страсбург, консервативному премьер-министру Терезе Мэй ничего не оставалось, кроме как неохотно назначить день голосования.
Политики, требующие быстрого брекзита на любых условиях, пригрозили ЕС, который согласился на продление срока, ответными мерами после выборов.
«Если нас удерживают в ЕС против нашей демократически выраженной воли, потому что некоторые в Евросоюзе тщетно надеются, что мы передумаем, то они об этом пожалеют, - передал Channel 4 слова британского консервативного парламентария и ярого сторонника жесткого брекзита Марка Франсуа. - Мы станем в ЕС троянским конем и полностью сорвем все их попытки продолжить федералистский проект».