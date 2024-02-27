ИСТОРИЯ ⟩ Ультраправые использовали напряженность, вызванную в ЕС брекзитом, для дестабилизации центристов

Перед выборами лидеры европейских стран были обеспокоены, поскольку из-за затянувшегося процесса выхода Великобритании из ЕС они хотели быстро определить подходящего для всех председателя Еврокомиссии, в то время как все более тесно объединившиеся ультраправые обещали избирателям, что начнут перестраивать ЕС изнутри по своему усмотрению.

Из-за тупика, возникшего в парламенте Великобритании, первоначальный срок выхода из ЕС, запланированный на 29 марта 2019 года, был сначала отложен до июня, а затем до октября, и весной, в преддверии выборов в Европейский парламент, сохранялась тревога, что вопрос будет тянуться еще дольше, оставаясь нерешенным и для следующей Еврокомиссии.

Выборы в Европейский парламент 2019 года Выборы проходили с 23 по 26 мая 2019 года.

Голосование проходило в 28 странах Евросоюза.

Право голоса имели 427 миллионов граждан, из которых проголосовали 50,7 процента.

В Европарламент было избрано 751 евродепутат.

Стремившиеся к единогласию страны ЕС на самом деле были далеко не едины в вопросе о том, сколько времени следует дать британскому правительству для принятия соглашения о выходе в парламенте, какие условия следует установить для предоставления дополнительного времени и стоит ли вообще соглашаться на продление процесса выхода. Например, Франция обсуждала, следует ли ограничить роль премьер-министра Великобритании, которая уже наполовину вышел из союза, заседаниями Европейского совета, или урезать полномочия британского комиссара в Еврокомиссии.

Существующая путаница также означала, что, хотя Лондон не хотел проводить выборы в Европейский парламент и отправлять депутатов в Страсбург, консервативному премьер-министру Терезе Мэй ничего не оставалось, кроме как неохотно назначить день голосования.

Избиратели Великобритании прибывают в Бромли, недалеко от Лондона, на последние европейские выборы в стране в мае 2019 года. Фото: GUSTAVO VALIENTE / EUROOPA LIIT / EUROOPA PARLAMENT

Политики, требующие быстрого брекзита на любых условиях, пригрозили ЕС, который согласился на продление срока, ответными мерами после выборов.