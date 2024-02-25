Бывший европарламентарий: Рюйтель убедил сельских жителей проголосовать за вступление в ЕС

«Между выступлениями в городе и деревне была очень большая разница. Сельские жители были ярыми противниками», - вспоминает Микко кампанию за членство Эстонии в ЕС в 2003 году.

«И когда мы начали более внимательно изучать проблему, то выяснилось, что главным вопросом для сельских жителей на тот момент было то, где взять деньги на покупку кафеля», - отметила она.

Оказалось, что в брюссельском постановлении указали, что в доильных залах для коров должен быть легко моющийся материал. Однако формулировку перевели неправильно.

«Вместо того, чтобы написать о "легко моющемся материале", грамотеи из таллиннского министерства написали о кафеле, знакомом им по городским квартирам. У сельских жителей возник логичный вопрос: откуда взять деньги? - продолжила Микко. - Так что этот маленький интересный элемент вызвал большое сопротивление».

Микко признает, что большую роль в завоевании поддержки народа сыграл Арнольд Рюйтель. «Именно Арнольд Рюйтель обратился к сельским жителям с просьбой проголосовать за вступление в Евросоюз, - говорит Микко. - Если бы он этого не сделал, я не уверена, что мы были бы в ЕС».

«Урок для меня, как для будущего политика, заключался в том, что не стоит сразу же показывать пальцем в сторону Брюсселя, мол, там какие-то бессмысленные и ужасно нереалистичные директивы. Нужно смотреть на то, что происходит в соответствующем министерстве государства и как это интерпретирует чиновник», - подытоживает Микко.