В Латвии во время митинга в поддержку Украины прозвучали взрывы пиротехники

В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этот день мероприятия в поддержку Украины прошли и в Даугавпилсе. Как свидетельствует информация на платформе Х (ранее Twitter), как перед митингом в Даугавпилсе, так и во время него провокаторы взрывали петарды, пишет латвийское издание RusTVNET.