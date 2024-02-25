Вильнюсская полиция сообщила, что утром в воскресенье, 25 февраля, в одной из столичных гостиниц было обнаружено тело украинки 1979 года рождения. Для установления причины смерти начато досудебное расследование. По имеющейся на данный момент информации, женщина покончила жизнь самоубийством, пишет латвийское издание RusTVNET.
В литовском отеле была найдена мертвой гражданка Украины
Вызов в полицию поступил около 10 часов утра.
Две недели назад в отель заселилась женщина 1979 года рождения. Ее никто не видел уже три дня, и из ее комнаты исходил неприятный запах. Женщина проживала в отела одна.
В номер были вызваны пожарно-спасательные службы, поскольку администраторы гостиницы не смогли самостоятельно открыть дверь.
Сотрудники скорой медицинской помощи сразу же констатировали смерть.
По предварительным данным, у полиции есть подозрения на самоубийство. Для установления причины смерти начато досудебное расследование.