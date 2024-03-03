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ИСТОРИЯ ⟩ Ошеломительный успех оппозиции и первый депутат от EKRE в Европарламенте

Евровыборы 2019
Празднование победы Партии реформ на выборах в Европарламент в Котле культуры (Kultuurikatel), 26 мая 2019 года. Фото: Remo Tõnismäe
, редактор зарубежных новостей
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Сразу после выборов в Рийгикогу на прошедших выборах в Европарламент успех сопутствовал двум оппозиционным партиям, а национал-консервативная партия впервые получила место в Европарламенте, где они присоединились к критически настроенной по отношению к ЕС ультраправой фракции.

«Впервые представитель евроскептической партии из Эстонии получил место в Европейском парламенте, хотя общая поддержка ЕС в Эстонии была высокой. Поэтому EKRE пришлось скорректировать уровень евроскептицизма в соответствии с эстонской аудиторией», - рассказала Postimees профессор сравнительной политики Тартуского университета Пирет Эхин о выборах 2019 года.

«После брекзита многие евроскептические партии решили, что не стоит требовать выхода из ЕС, и начали использовать скорее умеренную критику в отношении Евросоюза», - объяснила Эхин.

«Эстонские избиратели могут не осознавать, насколько радикальные партии входят во фракцию Европарламента Идентичность и Демократия вместе с EKRE или каковы, например, их позиции по отношению к России», - добавила Эхин.

Чуть более чем за месяц до выборов в Европарламент принял присягу новый состав Рийгикогу. На открытии сессии выступила президент Керсти Кальюлайд. После принятия присяги перед Рийгикогу выступила кандидат в премьер-министры от Партии реформ Кая Каллас, чтобы попытаться сформировать правительство из коалиции Партии реформ и Социал-демократической партии.

Каллас подошла к трибуне парламента, зная, что ее попытка сформировать правительство потерпит неудачу. Партия реформ, победившая на выборах в Рийгикогу, осталась в оппозиции вместе с социал-демократами.

Выборы в Европарламент 2019 года в Эстонии

  • День выборов - 26 мая 2019 года.
  • В выборах участвовали девять партий и пять независимых кандидатов, всего 66 политиков.
  • Право голоса имели 885 417 граждан, из которых проголосовали 37,6 процента.
  • От Эстонии было избрано семь евродепутатов.

Тогдашний председатель Центристской партии Юри Ратас обеспечил себе кресло премьер-министра, заранее разработав план продолжения власти Центристской партии, партии «Отечество» и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), заложенный еще в 2016 году.

Демонстрация перед Рийгикогу 4 апреля 2019 года.
Демонстрация перед Рийгикогу 4 апреля 2019 года. Фото: Raigo Pajula

С апреля 2019 года на политическую игру на Тоомпеа с кресла мэра Таллинна уже смотрел Михаил Кылварт от Центристской партии.

В тот год выборов в Европейский парламент в Эстонии никто не предвидел скоро наступающей пандемии коронавируса и последующего масштабного времени войн и конфликтов в Европе.

Евровыборы начали оказываться под влиянием бурной внутренней политики, и в итоге эти выборы стали своего рода реакцией на второе правительство Ратаса. К середине мая поддержка Центристской партии упала до исторически низкого уровня, как показали опросы общественного мнения.

Предвыборная Кампания в Европейский парламент, которая началась сразу после выборов в Рийгикогу, осталась, по мнению политических аналитиков, вялой.

Таким же вялым осталось и желание избирателей участвовать в выборах. Выборы, идущие друг за другом, и предвыборные кампании как бы слились воедино. Явка на выборах в Европарламент составила 37,6%.

Перед выборами в Европейский парламент 2019 года также был изменен действующий Закон о выборах в Европарламент, и была сокращена длина списков кандидатов. Каждая политическая партия могла выставить максимум девять кандидатов вместо прежних двенадцати.

Партийные программы отчасти отражали темы, актуальные во время председательства Эстонии в ЕС в 2017 году.

На предвыборных рекламах Рийгикогу 2019 года часто были видны те же лица, которые позже возглавили список социал-демократов на выборах в Европарламент.
На предвыборных рекламах Рийгикогу 2019 года часто были видны те же лица, которые позже возглавили список социал-демократов на выборах в Европарламент. Фото: Konstantin Sednev

Принцип открытых списков сохранился, и вместо прежних шести политиков избиратели в итоге могли отправить в Европарламент семь депутатов. Эстония получила одно дополнительное место в Европарламенте после выхода Великобритании из Европейского союза.

Этапы избирательной кампании

Среди политиков, избранных в Европарламент в 2014 году, Андрус Ансип, Яна Тоом и Индрек Таранд стремились получить возможность остаться в Брюсселе. Если Ансип и Тоом выдвинулись от Партии реформ и Центристской партии соответственно, то Таранда избиратели обнаружили в списке Социал-демократической партии.

Первая тройка списке белок - Андрус Ансип, Таави Рыйвас и Урмас Паэт - настолько сильны, что, вероятно, все они попадут в Брюссель, прогнозировал Postimees в апреле 2019 года.

Предвыборная программа Партии реформ носила название «Свобода, безопасность и процветание: либеральное видение Эстонии для Европы».

«Партия реформ выступает за свободу ЕС и против зла в ЕС, - сказал Рыйвас, который руководил подготовкой программы. - Совершенно очевидно, что Эстония много выиграла от членства в ЕС. Партия реформ поддерживает идеи и действия, которые объединяют нас с Европой и укрепляют Эстонию и Европу».

В качестве конкретных примеров Рыйвас привел необходимость сосредоточиться на развитии свободной рыночной экономики и свободной торговли, а также желание Партии реформ, чтобы ЕС уделял больше внимания внешней политике и политике безопасности.

«Отечество» поставило во главу списка на евровыборы бывшего главнокомандующего Силами обороны, генерала Рихо Терраса, делая ставку на его харизму и новизну на политической арене. Основное внимание партия также уделяла вопросам безопасности, в которых Террас чувствовал себя наиболее комфортно.

Рихо Террас на вечеринке по случаю выборов в Европейский парламент 2019 года в ERR.
Рихо Террас на вечеринке по случаю выборов в Европейский парламент 2019 года в ERR. Фото: Tairo Lutter

«После ухода из активной военной службы многие партии интересовались, чем я занимаюсь. Затем я нашел работу в хорошей компании (эстонская компания по производству оборонной промышленности и робототехники Milrem - прим. ред.). Но когда Хелир-Валдор Сеэдер сделал мне предложение, я был шокирован. Я подумал об этом и решил принять вызов», - прокомментировал тогда Террас свое решение участвовать в выборах Postimees.

«Я христианин и считаю очень важным, чтобы интересы Эстонии были представлены в ЕС и чтобы сохранялась Европа национальных государств, - сказал Террас. - То, что происходит в Европейском парламенте, невероятно важно. Если "Отечество" не получит это место, в самой большой фракции Европы будет отсутствовать эстонец, и это было бы плохо».

За Террасом в списке «Отечества» шли Юри Луйк и Виктория Ладынская-Кубитс, а последним номером в списке шел поддержавший партию Тунне Вялдо-Келам.

В своей предвыборной программе «Отечество» обещало защищать Европу независимых государств, европейский образ жизни и культурное наследие, свободу слова, а также защищать от повторения прошлого. «Отечество защищает интересы Эстонии!» - так звучал лозунг в заголовке программы.

В то же время социал-демократы в своей программе делали акцент на единстве Европы. «Сильная Эстония в единой Европе», - гласил лозунг предвыборной программы социал-демократов на выборы в Европейский парламент 2019 года.

В фокусе предвыборной программы социал-демократов было снижение бедности и социального неравенства, борьба с терроризмом и насилием, образование молодежи и свобода предпринимательства, климатическая политика, уравнение сельскохозяйственных субсидий и развитие цифрового рынка.

Предвыборные лозунги партий, представленных в Рийгикогу

  • Социал-демократы: «Сильная Эстония в единой Европе!»
  • Партия реформ: «За лучшую Эстонию в Европе!».
  • «Отечество»: «Отечество защищает интересы Эстонии!»
  • Центристская партия: «В Европе - для нашего народа!»
  • EKRE: «За независимость Эстонии!»

Первым номером в списке социал-демократов была Марина Кальюранд, и именно она была самым популярным политиком, баллотирующимся в Европарламент, согласно опросам общественного мнения на протяжении всей избирательной кампании. На втором месте в списке социал-демократов был Свен Миксер, за ним следовал Ивари Падар.

В своей предвыборной программе в Европарламент EKRE подчеркивала, что ЕС должен быть союзом национальных государств, а не федеральным государством. ЕС должен ценить христианскую культуру и другие традиционные европейские ценности, утверждала EKRE, и указывала, что страны должны защищать свой суверенитет в ЕС и принимать решения, исходя из национальных целей. «За независимость Эстонии!» было заключительной фразой документа программы.

Для придания импульса предвыборной кампании EKRE также организовала в Таллинне накануне выборов совместную конференцию с партиями-партнерами, действующими в странах-членах ЕС, в которой, среди прочего, участвовала тогдашний председатель французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

Яак Мадисон и Марин Ле Пен на конференции в Таллинне 14 мая 2019 года.
Яак Мадисон и Марин Ле Пен на конференции в Таллинне 14 мая 2019 года. Фото: Hendrik Osula

EKRE обещала противостоять общей миграционной политике, особенно системе квот, и стремилась изменить политику ЕС, согласно которой для восстановления контроля на границах страна-член должна получить согласие Еврокомиссии. В списке кандидатов EKRE во главе стояли Март Хельме и Мартин Хельме.

Лицом предвыборной кампании Центристской партии в 2019 году была Яна Тоом. В верхней части списка кандидатов были, помимо Тоом, Энн Ээсмаа и Ааду Муст.

В своей предвыборной платформе Центристская партия акцентировала внимание на завершении создания единого цифрового рынка ЕС, развитии трансграничного сотрудничества и странах Восточного партнерства, международном сотрудничестве в области климатической политики и экологии, обмене студентами и унификации условий конкуренции для фермеров.

Среди партий, не представленных в парламенте, свой список кандидатов выдвинула Партия «Ээсти 200», во главе которой стоял Лаури Хуссар, а на втором месте - Кристина Каллас.

Эвелин Ильвес возглавила список из трех человек от Партии зеленых Эстонии, а Артур Тальвик - список из трех человек от партии Богатство жизни. От Объединенной левой партии Эстонии баллотировалась только Юлия Соммер.

Эрик Оргу, Харри Раудвере, Раймонд Кальюлайд, Арго Мыттус и Мария Кальюсте баллотировались как независимые кандидаты.

Всего в выборах участвовали 66 политиков. На одно место претендовали 9 человек. Женщины составили 32 процента от всех кандидатов.

Победила снова Партия реформ

Победителем выборов в Европейский парламент 2019 года стала Партия реформ, как это было и в 2014 году. Реформисты получила два мандата, также два мандата получила Социал-демократическая партия.

Среди отдельных лиц наибольшее количество голосов (65 559) набрала социал-демократ Марина Кальюранд, кроме нее в парламент вошли Андрус Ансип, Урмас Паэт, Яна Тоом, Яак Мадисон и Свен Миксер.

Собранные Мариной Кальюранд 65 559 голосов являются третьим лучшим результатом на выборах в Европарламент в истории Эстонии. Больше голосов смогли собрать только Индрек Таранд в 2009 году (102 460 голосов) и Тоомас Хендрик Ильвес в 2004 году (76 120 голосов).

Предвыборная вечеринка Социал-демократической партии в ресторане Platz. На фото Марина Кальюранд и Свен Миксер.
Предвыборная вечеринка Социал-демократической партии в ресторане Platz. На фото Марина Кальюранд и Свен Миксер. Фото: Mihkel Maripuu

Партия реформ, в свою очередь, набрала в общей сложности 26,2 процента голосов и по сравнению с европейскими выборами, состоявшимися пять лет назад, увеличила свою поддержку почти на два процента. Социал-демократы получили 23,3 процента поддержки, что на десять процентов больше, чем на предыдущих выборах. В Партии реформ отмечалось, что Рыйвас уступил Паэту, а в рядах социал-демократов Таранд проиграл Миксеру, причем всего лишь на роковые 30 голосов.

Таким образом, оппозиция получила на этих выборах 55,7 процента поддержки, так как вышедший из Центристской партии и баллотировавшийся как независимый кандидат Раймонд Калюлайд, собравший 20 643 голоса или 6,2 процента поддержки, также входит в расчет поддержки оппозиции.

«Завершившиеся выборы стали четким посланием для нынешней правящей коалиции Эстонии, которая должна сделать из этого свои выводы», - сказал Андрус Ансип после выборов в эфире радио Vikerraadio в программе Valimisstuudio.

Члены Европейского парламента, избранные от Эстонии в 2019 году

  • Марина Кальюранд
  • Андрус Ансип
  • Урмас Паэт
  • Яна Тоом
  • Яак Мадисон
  • Рихо Террас

Первый номер Центристской партии Яна Тоом собрала поддержку 26 990 избирателей, и количество голосов, отданных за нее, превысило поддержку, полученную пять лет назад, на 1727 голосов. Накануне выборов Тоом оказалась в конфронтации с правительственной коалицией, критически высказываясь в адрес EKRE.

Яна Тоом на вечеринке по случаю выборов в Европейский парламент, 26 мая 2019 года.
Яна Тоом на вечеринке по случаю выборов в Европейский парламент, 26 мая 2019 года. Фото: Tairo Lutter

Коалиция Центристской партии, EKRE и «Отечества» на выборах в Европейский парламент в общей сложности получила около 37 процентов голосов. Партия премьер-министра получила на выборах в Европарламент всего 47 799 голосов или 14,4 процента от всех голосов, заняв третье место после Партии реформ и Социал-демократической партии. Пять лет назад Центристская партия заняла второе место с 22,4 процентами голосов.

В этот раз от Центристской партии баллотировался также Игорь Грязин, получивший поддержку 10 320 избирателей, что стало восьмым результатом среди всех кандидатов.

Партия главы правительства, подводя итоги кампании, отметила, что в сравнении с конкурентами удалось сэкономить деньги, а неблагоприятная погода в день выборов больше способствовала партиям, собирающим основную поддержку через электронное голосование.

Доля голосов EKRE составила 12,7 процента, а «Отечества» - 10,3 процента. Если EKRE увеличила свою поддержку по сравнению с предыдущими выборами в Европейский парламент на десять процентов, то доля голосов «Отечества» снизилась на три процента по сравнению с предыдущими выборами.

Яак Мадисон обеспечил себе место в Европарламенте, набрав 22 819 голосов, поднявшись с последнего места в списке на первое. Тогдашний председатель EKRE Март Хельме не был избран, но собрал по всей Эстонии приличные 8276 голосов. Скромным оказался и результат второго номера в списке партии Мартина Хельме, который получил 3031 голос. Таким образом, он уступил, например, Анти Пуламетсу (3075 голосов).

На выборах в Европейский парламент в Эстонии могли голосовать граждане других стран ЕС, которые выразили такое желание. Их было 1600, что на пятьдесят больше, чем пять лет назад. Рекордно высоким было количество электронных голосов на выборах в Европарламент. 46,7 процента всех участников голосования отдали свои голоса электронно.

В 2019 году наблюдалась общеевропейская тенденция фрагментации голосов. Это означало, что крупные партии и партии, находящиеся у власти, потеряли голоса по сравнению с парламентскими выборами в своих странах, а их голоса рассеивались, объяснила Пирет Эхин.

«В некоторых странах эти голоса уходили к правым популистам, в некоторых странах отлично выступали евроскептики, в некоторых - зеленые и либералы», - добавила Эхин.

«Самым интересным вопросом на предстоящих выборах в Европарламент будет то, зависит ли от результатов выборов место председателя Еврокомиссии на этот раз. Вопрос главных кандидатов очень важен на уровне ЕС, - подчеркнула Эхин. - Эта динамика покажет, будет ли направление к федерализации или к союзу национальных государств».

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