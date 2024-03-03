ИСТОРИЯ ⟩ Ошеломительный успех оппозиции и первый депутат от EKRE в Европарламенте

Рихо Террас на вечеринке по случаю выборов в Европейский парламент 2019 года в ERR. Фото: Tairo Lutter

«После ухода из активной военной службы многие партии интересовались, чем я занимаюсь. Затем я нашел работу в хорошей компании (эстонская компания по производству оборонной промышленности и робототехники Milrem - прим. ред.). Но когда Хелир-Валдор Сеэдер сделал мне предложение, я был шокирован. Я подумал об этом и решил принять вызов», - прокомментировал тогда Террас свое решение участвовать в выборах Postimees.

«Я христианин и считаю очень важным, чтобы интересы Эстонии были представлены в ЕС и чтобы сохранялась Европа национальных государств, - сказал Террас. - То, что происходит в Европейском парламенте, невероятно важно. Если "Отечество" не получит это место, в самой большой фракции Европы будет отсутствовать эстонец, и это было бы плохо».

За Террасом в списке «Отечества» шли Юри Луйк и Виктория Ладынская-Кубитс, а последним номером в списке шел поддержавший партию Тунне Вялдо-Келам.

В своей предвыборной программе «Отечество» обещало защищать Европу независимых государств, европейский образ жизни и культурное наследие, свободу слова, а также защищать от повторения прошлого. «Отечество защищает интересы Эстонии!» - так звучал лозунг в заголовке программы.

В то же время социал-демократы в своей программе делали акцент на единстве Европы. «Сильная Эстония в единой Европе», - гласил лозунг предвыборной программы социал-демократов на выборы в Европейский парламент 2019 года.