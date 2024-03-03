ИСТОРИЯ ⟩ Ошеломительный успех оппозиции и первый депутат от EKRE в Европарламенте

Сразу после выборов в Рийгикогу на прошедших выборах в Европарламент успех сопутствовал двум оппозиционным партиям, а национал-консервативная партия впервые получила место в Европарламенте, где они присоединились к критически настроенной по отношению к ЕС ультраправой фракции.
«Впервые представитель евроскептической партии из Эстонии получил место в Европейском парламенте, хотя общая поддержка ЕС в Эстонии была высокой. Поэтому EKRE пришлось скорректировать уровень евроскептицизма в соответствии с эстонской аудиторией», - рассказала Postimees профессор сравнительной политики Тартуского университета Пирет Эхин о выборах 2019 года.
«После брекзита многие евроскептические партии решили, что не стоит требовать выхода из ЕС, и начали использовать скорее умеренную критику в отношении Евросоюза», - объяснила Эхин.
«Эстонские избиратели могут не осознавать, насколько радикальные партии входят во фракцию Европарламента Идентичность и Демократия вместе с EKRE или каковы, например, их позиции по отношению к России», - добавила Эхин.
Чуть более чем за месяц до выборов в Европарламент принял присягу новый состав Рийгикогу. На открытии сессии выступила президент Керсти Кальюлайд. После принятия присяги перед Рийгикогу выступила кандидат в премьер-министры от Партии реформ Кая Каллас, чтобы попытаться сформировать правительство из коалиции Партии реформ и Социал-демократической партии.
Каллас подошла к трибуне парламента, зная, что ее попытка сформировать правительство потерпит неудачу. Партия реформ, победившая на выборах в Рийгикогу, осталась в оппозиции вместе с социал-демократами.
Выборы в Европарламент 2019 года в Эстонии
- День выборов - 26 мая 2019 года.
- В выборах участвовали девять партий и пять независимых кандидатов, всего 66 политиков.
- Право голоса имели 885 417 граждан, из которых проголосовали 37,6 процента.
- От Эстонии было избрано семь евродепутатов.