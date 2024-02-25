В Таллинне сотни людей выразили поддержку Украине

Акция началась днем ​​с шествия по улицам Старого города и достигла площади Вабадузе. Это часть международной акции под названием «Stand with Ukraine», которая днем ранее прошла и в других европейских странах во вторую годовщину войны.

Сврими эмоциями поделились с «Актуальной Камерой» участники митинга во вторую годовщину войны.

«Очень тяжело морально и на глазах появляются слезы уныния. Вся моя семья сейчас в Украине, это тоже очень тяжело для меня», - сказала Анна.

«Больно и тяжело. Хочется плакать. Тяжело испытывать те эмоции, которые были два года назад. Сейчас слезы на глазах постоянно и сердце бьется. Безумно тяжело», - сказала Соломия.

По словам члена правления Конгресса украинцев Эстонии Веры Конык, нельзя допустить, чтобы усталость от войны взяла верх.

«Если, не дай бог, случится так, что Украина падет, то атаке могут подвергнуться и другие европейские страны, в том числе страны Балтии, которые находятся рядом с Россией. Вот почему мы призываем простых граждан и правительства продолжать поддерживать Украину», - сказала Конык.

В Таллинне в демонстрации приняли участие как военные беженцы, так и местные жители, многие из которых добровольно помогают Украине.

Акция «Stand with Ukraine» (В солидарность с Украиной) прошла и на Ратушной площади в Нарве. На митинге присутствовало около 50 человек.