Индрек Таранд впервые был избран в Европарламент в 2009 году с рекордным отрывом от остальных кандидатов, уступив лишь Центристской партии. О том, какой была жизнь независимого кандидата и сможет ли кто-нибудь повторить его результат, Таранд рассказал в подкасте Postimees «Мир в кармане».
Таранд объяснил причины своего успеха: «Конечно, причиной была слепота партии, которая хотела навязать закрытые списки: члены партии сами решают, кто получит мандат, а избиратели не имеют возможности изменить это количеством голосов».
Позже, из-за возмущения общественности, в соответствующий законопроект в Рийгикогу были внесены изменения. «Сделать выборы более справедливыми в направлении сокращения партократии в том числе и в Рийгикогу - я могу считать это своей заслугой. И поэтому я очень доволен своей жизнью, ведь взрастил что-то, что можно считать правильным», - говорит Таранд.
Таранд признает, что проводить такую кампанию было очень весело, но он не думает, что это возможно повторить.
«Как таковой, это европейский рекорд и по сей день. В некоторых странах, например в Ирландии, все еще можно выдвигаться в качестве независимого кандидата, но они никогда не приближались к этому показателю», - говорит Таранд.
Процесс выдвижения независимого кандидата в Европарламент был интересным, ведь обычно европейский кандидат начинает свою карьеру в политической фракции по партийной принадлежности, а Таранда обхаживали представители нескольких политических фракций - он сравнивает себя с двухголовым теленком, на которого все хотели посмотреть.
«Я разговаривал с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном дважды в день, потому что он обещал создать новую фракцию в Европарламенте и хотел выполнить это обещание как можно скорее», - рассказывает Таранд о своем переходе в ряды «зеленых».
Правила предусматривали, что для формирования фракции необходимо наличие определенного количества членов, которые должны были представлять не менее семи стран. Однако, когда тогдашний лидер партии «Истинные финны» Тимо Сойни заявил, что хочет стать лидером фракции, британское большинство выступило против. С уходом Сойни открылся путь для Таранда.
«В то время мне было ясно, что при таком парламентском режиме невозможно получить ни наносекунды времени для выступления или позиции в каком-либо комитете, поскольку все делается на основе разделения власти. И поскольку я не чужд "зеленого" мышления, мы пошли к "зеленым", где мне задали всего один очень простой контрольный вопрос», - вспоминает Таранд.
Его спросили об отношении к ядерной энергии и о том, понятно ли ему, что, поскольку он независимый кандидат из маленькой страны, ему не дадут никакой позиции.
«И я сказал: я здесь впервые, дайте мне то, чего не хотят другие, - говорит Таранд. - Я надеялся, что если покажу, что могу что-то сделать с этим мусором, они начнут мне доверять и дадут мне больше. Так и вышло».