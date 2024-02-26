Таранд объяснил причины своего успеха: «Конечно, причиной была слепота партии, которая хотела навязать закрытые списки: члены партии сами решают, кто получит мандат, а избиратели не имеют возможности изменить это количеством голосов».

Позже, из-за возмущения общественности, в соответствующий законопроект в Рийгикогу были внесены изменения. «Сделать выборы более справедливыми в направлении сокращения партократии в том числе и в Рийгикогу - я могу считать это своей заслугой. И поэтому я очень доволен своей жизнью, ведь взрастил что-то, что можно считать правильным», - говорит Таранд.

Таранд признает, что проводить такую ​​кампанию было очень весело, но он не думает, что это возможно повторить.

«Как таковой, это европейский рекорд и по сей день. В некоторых странах, например в Ирландии, все еще можно выдвигаться в качестве независимого кандидата, но они никогда не приближались к этому показателю», - говорит Таранд.

Процесс выдвижения независимого кандидата в Европарламент был интересным, ведь обычно европейский кандидат начинает свою карьеру в политической фракции по партийной принадлежности, а Таранда обхаживали представители нескольких политических фракций - он сравнивает себя с двухголовым теленком, на которого все хотели посмотреть.