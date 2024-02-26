Обычно сексуальные преступники попадают в поле зрения государства только после того, как уже совершили преступление. Однако один сексуальный преступник целенаправленно по меньшей мере с 2020 года ищет на интернет-платформах женщин. Он скрывается под разными никами - Санта, Беатрисе, Maziņā и так далее. Схема практически всегда одинаковая - предлагает женщинам работу модели или нянечки, однако в реальности привозит в Лиепскую волость, заманивает в квартиру и совершает преступление, пишет RUS TVNET.
В течение года женщины опубликовали несколько неприятных историй, полиция также получила несколько заявлений. Совсем недавно с этой ситуацией столкнулась и жительница Алуксне Сабине. Девушка не стала жертвой ситуации, однако вопрос остается актуальным - почему злоумышленник по-прежнему находится на свободе, и, возможно, прямо сейчас продолжает совершать преступления?