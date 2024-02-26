Вторую годовщину войны в Украине в Петербурге отметили как патриотический праздник, правда, торжества одновременно были посвящены и Дню защитнику Отечества, и Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, хотя тот прошел еще 27 января. Издание «Новая Газета Европа» побывало на месте и рассказало, что там происходило.
«Экспонаты из ада». В Петербурге на годовщину войны прошел патриотический фестиваль
На двухдневный фестиваль культурно-патриотических мероприятий «Русские меняют мир» (23 и 24 февраля) патриотов стягивали и свозили со всего Петербурга и Ленинградской области. Зато у мемориала на Марсовом поле, куда 24 февраля хотели принести цветы жены мобилизованных, их поджидала полиция и сотрудники Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ, которое используется для борьбы с инакомыслием - прим. ред. Rus.Postimees). В итоге возложить цветы рискнули только несколько женщин.
Организаторы патриотического фестиваля с громким названием замахнулись сразу на конгрессно-выставочный центр (КВЦ) «Экспофорум», находящийся в поселке Шушары (в получасе езды от Петербурга) и рассчитанный на 30 тысяч посетителей. Пообещали занять два павильона КВЦ из трех, но даже в одном из зданий заняли только часть.
В программе анонсировали выставку военной техники, выставку картин и фотографий «Ленинградская семья - семья героев», показательные выступления Росгвардии, мастер-классы по авиамоделированию, плетению маскировочных сетей, изготовлению сухих армейских душей, валенок, подпяточников, окопных свечей. А также - обед на полевой кухне, показы фильмов из программы фестиваля RТ.Док, выступления военных поэтов, встречи с военкорами и ветеранами СВО (в России запрещено называть российскую агрессию в Украине войной, разрешено называть специальной военной операцией, сокращенно СВО - прим. ред. Rus.Postimees).
- Да, людей сегодня приходит маловато, - оценивали уборщики павильона. - Масштаб не тот…
- Когда серьезные мероприятия и народа бывает много, то мы от гардероба вход не видим, - сравнивала гардеробщица Тамара Викторовна. - И у нас здесь, - показывала на вешалки, - заняты все сектора от «а» до «я»!
На патриотический фестиваль основная часть публики попадала так же, как на выборы. Самыми первыми посетителями «Экспофорума» утром 23 февраля стали студенты и курсанты почти всех военных и ведомственных петербургских учебных заведений - будущие военнослужащие, летчики, моряки, военные медики, спасатели, пожарные и росгвардейцы. Их привезли на специальных автобусах в Шушары за полчаса до открытия фестиваля.
В очереди на вход парни перешептывались:
- А вам не говорили: мы надолго сюда сегодня?
- На весь день…
- … ну и подстава!
Следом за одетыми в разную форму молодыми людьми высадился из спецтранспорта необычный десант - женщины от 70 до 90 лет, как выяснилось - постояльцы интерната для престарелых и инвалидов из Стрельны.
- Я лучше, конечно бы, съездила на какой-нибудь концерт или в театр, но уж куда привезли, - вздыхала, опираясь на трость, 84-летняя Анна Ивановна.
Последними, на протяжении всего дня, в «Экспофорум» добирались петербуржцы, очень многие - семьями, многие - с детьми. Как минимум, в каждой второй семье отец - либо действующий или бывший военнослужащий, либо участник «СВО» - на лечении или в отпуске. Немало было на фестивале и семей без кормильца, поскольку тот - в зоне боевых действий.
- Я привезла детей, чтобы посмотрели, как мы здесь в тылу помогаем фронту, - объясняла Ольга, а два ее сына-дошкольника разглядывали тем временем, как плетут маскировочные сети. - Пусть знают, что такое - война, я знаю, у меня дед воевал, мне сказки из Телеграма рассказывать не надо!
Ольге, как и другим родителям, гулявшим с отпрысками по «Экспофоруму» в эти выходные, ближе были другие речи. Сразу за рамками металлоискателя и лентой рентгена, как в аэропорту и на вокзале, все посетители утыкались лбами в экспозицию, рассказывающую о блокаде Ленинграда. А лектор, упитанный мужчина предпенсионного возраста, встречал вошедших в выставочный павильон словами: «В тот момент, когда во всем мире переписывают историю, важно сохранить свою…» Он не произносил слово «версию», но дальше излагал именно её.
Если в фойе на входе преподносилась «правда» о Великой Отечественной войне и блокаде, то дальше - уже о современных вооруженных конфликтах.
Михаил Чуманков, режиссер фестивалей «Окна открой», «День русской славы» и др., представлял небольшую экспозицию музея боевого братства России.
- Я называю это - экспонаты из ада. Все они имеют отношение к укро-нацистам, к укро-фашистам и вообще к этой идеологии и к событиям этой войны. Ракета с кассетным боезарядом «Ураган», ракета «HIMARS», в прошлом году нашли в Запорожье, красный флаг с фашистской свастикой, - с гордостью перечислял Михаил.
- Это надо убрать! - Внезапно перебил режиссера мужчина, до этого глотающий каждое его слово, и представился:
- Я учитель ОБЖ в школе, Александр Петрович. - Это нельзя демонстрировать.
- О, - оживился Чуманков, нашел среди экспонатов и взял в руки книги. — Вот смотрите! Учебники истории Украины для преподавания в школах и даже в детских садах! В них пишется, что укропы — самая древняя нация. Иисус Христос был украинцем. Черное море выкопали украинцы. Карпатские горы насыпали они. Кавказские — тоже. Когда такие легенды и сказки детям в детском саду начинают рассказывать, представляете, что у ребенка в голове закладывается?
- Мир управляется из детской, а войны выигрываются учителями, - назидательно заметил преподаватель ОБЖ. - Это еще Бисмарк сказал, а Путин недавно повторил.
Петербургским детям на патриотическом фестивале показывали, как работает при задержании преступников Росгвардия, учили их управлять БПЛА и оказывать первую медицинскую помощь при ранениях. Мальчики и девочки хлопали ресницами и выдавали вопрос за вопросом. Мамы и папы не скрывали восторга.
- Всё это очень воспитывает патриотизм, любовь к Родине, и в целом понимание, особенно - у мальчиков, что они в жизни должны делать! - С придыханием говорила Александра, мать троих сыновей. - У нас папа - военнослужащий, мои сыновья всё прекрасно понимают. Папа уже два раза ездил на «СВО» и еще поедет, сейчас он в отпуске.
- Теперь мои дети будут иметь представление, какая техника принимает участие в спецоперации, - подхватил Марат, отец двоих мальчиков. - Сыновья научились управлять дронами, пусть пока и в игровой форме. Мы взрослые понимаем, для каких целей это нужно. Это очень полезно. Для детей, да и для нас тоже, чтобы мы понимали, какие у нас есть технологии.
Мы ничем не хуже всего мира и ни в чем не отстаем. Того, что мы сегодня увидели, достаточно для понимания: у нас всё на высшем уровне.
Красиво сформулированные организаторами цели мероприятия - «воспитание патриотизма», «понимание боевого духа» и т.п. - нашли и практическое воплощение. В фойе напротив гардероба разместился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту - по наблюдениям, самое малопривлекательное и немноголюдное место посещения в павильоне. Тем не менее, как рассказали сотрудники военкомата, временно работающие на фестивале, не меньше двадцати человек поинтересовались деталями службы и оставили контакты, а пятеро заключили контракты прямо в «Экспофоруме».
Как заключившим контракт на военную службу мужчинам, так и не решившимся пока, тут же предлагали получить благословение и даже помазание от батюшки, настоятеля храма Святого Владимира в Гатчинском районе Ленобласти, тоже два дня работающего на выезде. Желающие нашлись.
Недалеко от «филиала церковного прихода» расположилась мастерская, где всех желающих учили плести маскировочные сети. Глядя на то, как священник с кисточкой благословляет молодых людей на боевые подвиги, стоящая рядом и плетущая маскировочную сеть пожилая женщина погрустнела и приостановилась.
- С июня прошлого года мы уже 52 сети сплели, - рассказала 74-летняя Валентина Виноградова, в прошлом - участковый врач-терапевт, сейчас - доброволец, помогающий бойцам в зоне боевых действий.
- Но мы согласны еще хоть пятьдесят сетей сплести и выкинуть, только, чтобы они не потребовались. Мы надеемся, что скоро война закончится…
С такой же надеждой днем 24 февраля во всех городах России хотели выйти к Вечному огню жены мобилизованных, в Петербурге - на Марсово поле. Без лозунгов, без плакатов, только с цветами.
- Наше оружие - цветы, - заявили накануне женщины из общественного движения жен мобилизованных «Путь домой». - Мы хотим возложить цветы в память о наших мужьях и сыновьях… В Государственной Думе предложили сделать 24 февраля «Днем участника СВО». А для нас это - день траура, потому что многих уже не вернуть…
В Петербурге с утра 24 февраля на Марсовом поле дежурили полицейский и сотрудники Центра «Э». За несколько часов не более десяти девушек и женщин принесли к Вечному огню по гвоздике. Силовики всех их сфотографировали. Все женщины шли спешащим шагом, все отказывались от разговоров с журналистами. Только одна пожилая петербурженка вздохнула: «Господи, как же нас научили бояться…»