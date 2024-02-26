«Экспонаты из ада». В Петербурге на годовщину войны прошел патриотический фестиваль

- Мир управляется из детской, а войны выигрываются учителями, - назидательно заметил преподаватель ОБЖ. - Это еще Бисмарк сказал, а Путин недавно повторил.

Петербургским детям на патриотическом фестивале показывали, как работает при задержании преступников Росгвардия, учили их управлять БПЛА и оказывать первую медицинскую помощь при ранениях. Мальчики и девочки хлопали ресницами и выдавали вопрос за вопросом. Мамы и папы не скрывали восторга.

- Всё это очень воспитывает патриотизм, любовь к Родине, и в целом понимание, особенно - у мальчиков, что они в жизни должны делать! - С придыханием говорила Александра, мать троих сыновей. - У нас папа - военнослужащий, мои сыновья всё прекрасно понимают. Папа уже два раза ездил на «СВО» и еще поедет, сейчас он в отпуске.

- Теперь мои дети будут иметь представление, какая техника принимает участие в спецоперации, - подхватил Марат, отец двоих мальчиков. - Сыновья научились управлять дронами, пусть пока и в игровой форме. Мы взрослые понимаем, для каких целей это нужно. Это очень полезно. Для детей, да и для нас тоже, чтобы мы понимали, какие у нас есть технологии.

Мы ничем не хуже всего мира и ни в чем не отстаем. Того, что мы сегодня увидели, достаточно для понимания: у нас всё на высшем уровне.

Фото: Дмитрий Цыганов.