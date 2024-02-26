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Разрешите продолжить обучение на русском языке: Нарва обратилась к правительству с ходатайством

Лоора-Элизабет Ломп BNS
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Нарва решила ходатайствовать перед правительством о разрешении продолжить обучение на русском языке.
Нарва решила ходатайствовать перед правительством о разрешении продолжить обучение на русском языке. Фото: Konstantin Sednev

В четверг Нарвское горсобрание решило, что будет ходатайствовать перед правительством о разрешении продолжить обучение на русском языке в 4-х классах городских школ и детских садах в следующем учебном году. Несмотря на то, что Министерство образования могло бы сделать исключение, оно считает, что Нарва должна двигаться к переходу на эстоноязычное образование вместе со всей Эстонией по тому же графику и на тех же условиях.

Нарва ходатайствует о разрешении продолжить обучение на русском языке в двух 4-х классах Кесклиннаской школы, в 4-м классе Кренгольмской школы, в двух 4-х классах Паюской школы, в одном 4-м классе Пяхклимяэской школы, в одном действовавшем в этом учебном году в Солдинской школе 3-м классе и в двух 4-х классах Языкового лицея.

Кроме того, в следующем учебном году Нарва хочет получить разрешение на продолжение обучения на русском языке в сорока процентах от общего объема в двух группах детсада «Кирсике», в двух группах детсада «Муйнасютт», в одной группе детсада «Пынгерьяс» и в 30 процентах от общего объема в спецгруппе детсада «Пингвин».

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