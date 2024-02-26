Разрешите продолжить обучение на русском языке: Нарва обратилась к правительству с ходатайством

В четверг Нарвское горсобрание решило, что будет ходатайствовать перед правительством о разрешении продолжить обучение на русском языке в 4-х классах городских школ и детских садах в следующем учебном году. Несмотря на то, что Министерство образования могло бы сделать исключение, оно считает, что Нарва должна двигаться к переходу на эстоноязычное образование вместе со всей Эстонией по тому же графику и на тех же условиях.