В четверг Нарвское горсобрание решило, что будет ходатайствовать перед правительством о разрешении продолжить обучение на русском языке в 4-х классах городских школ и детских садах в следующем учебном году. Несмотря на то, что Министерство образования могло бы сделать исключение, оно считает, что Нарва должна двигаться к переходу на эстоноязычное образование вместе со всей Эстонией по тому же графику и на тех же условиях.
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Разрешите продолжить обучение на русском языке: Нарва обратилась к правительству с ходатайством
Нарва ходатайствует о разрешении продолжить обучение на русском языке в двух 4-х классах Кесклиннаской школы, в 4-м классе Кренгольмской школы, в двух 4-х классах Паюской школы, в одном 4-м классе Пяхклимяэской школы, в одном действовавшем в этом учебном году в Солдинской школе 3-м классе и в двух 4-х классах Языкового лицея.