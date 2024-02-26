Пн, 26.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Четвертьфинальные пары Кубка Эстонии по футболу определены

rus.postimees.ee
Copy
Финал суперкубка, "Левадия" - "Флора". Архив.
Финал суперкубка, "Левадия" - "Флора". Архив. Фото: Sander Ilvest

В Таллинне в воскресенье прошла жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Эстонии по футболу, пишет Rus.ERR.

На этой стадии турнира пройдут три встречи между клубами высшей лиги. Центральной обещает стать дуэль двух непримиримых соперников - столичных «Левадии» и «Флоры».

Команда «Пайде» примет «Курессааре», а «Нымме Калью» померится силами с «Калевом».

Четвертую путевку в полуфинал разыграют команда «Ляэнемаа» из первой лиги Б и выступающий в первой лиге клуб «Виймси».

Четвертьфинальные поединки пройдут в апреле, их точные даты пока не определены.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх