В Таллинне в воскресенье прошла жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Эстонии по футболу, пишет Rus.ERR.
Четвертьфинальные пары Кубка Эстонии по футболу определены
На этой стадии турнира пройдут три встречи между клубами высшей лиги. Центральной обещает стать дуэль двух непримиримых соперников - столичных «Левадии» и «Флоры».
Команда «Пайде» примет «Курессааре», а «Нымме Калью» померится силами с «Калевом».
Четвертую путевку в полуфинал разыграют команда «Ляэнемаа» из первой лиги Б и выступающий в первой лиге клуб «Виймси».
Четвертьфинальные поединки пройдут в апреле, их точные даты пока не определены.