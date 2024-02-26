Четвертьфинальные пары Кубка Эстонии по футболу определены

На этой стадии турнира пройдут три встречи между клубами высшей лиги. Центральной обещает стать дуэль двух непримиримых соперников - столичных «Левадии» и «Флоры».

Команда «Пайде» примет «Курессааре», а «Нымме Калью» померится силами с «Калевом».

Четвертую путевку в полуфинал разыграют команда «Ляэнемаа» из первой лиги Б и выступающий в первой лиге клуб «Виймси».

Четвертьфинальные поединки пройдут в апреле, их точные даты пока не определены.