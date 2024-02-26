Литовцы накануне большой игры сильнее всего опасаются Котсара

Уже накануне было известно, что в состав команды точно не войдут игроки NBA. Непосредственно накануне встречи из состава выбыли также два игрока каунасского «Жальгириса» – защитник Довидас Гедрайтис и центровой Лауринас Бирутис.

Несмотря на это, отборочная серия началась в четверг с уверенной победы над Польшей со счетом 83:64. Однако еще до прибытия в Таллинн Литву постигла неудача. Полузащитник Мартинас Гебен и защитник Маргирис Нормантас пропустят сегодняшний матч из-за проблем со здоровьем. В качестве быстрой замены из Испании был привезен вингер Матас Йогела.

«Мы приехали немного раньше, поэтому, думаю, у нас было время привыкнуть и подготовиться. Наши планы немного изменились, и пришлось решать это всей командой. Но сейчас все в порядке, и мы работаем дальше», - сказал журналистам главный тренер Литвы Казис Максвитис во время тренировки на Unibet Arena.

Безусловно, он проработал прошедший в четверг матч, в котором Эстония одержала трудную победу над Северной Македонией со счетом 74:69. «Я бы не сказал, что это было удивительно, особенно учитывая то, как они играли», - проанализировал Максвитис.

«Я бы выделил троих лидеров, вокруг которых вращается игра: Майка Котсара, Кристиана Кулламяэ, которого мы очень хорошо знаем, и Сийма-Сандера Вене. У Эстонии есть и опыт, и молодость. Во втором тайме они контролировали игру».

Литовцы больше всего опасаются Котсара, который набрал 16 очков в матче с Северной Македонией. После выпадения Гебена из состава литовской команды у Эстонии даже может появиться определенное преимущество.

«Конечно, наш первоначальный план изменится, - рассуждал Максвитис о том, как обуздать Котсара. -В команде должны были быть не только Гебен, но и Лауринас Бирутис и Мартинас Эходас. Теперь придется кое-что поменять. План я, конечно, сейчас не раскрою, но варианты у нас есть».

Среди центровых у Литвы по-прежнему в составе Марек Блажевич (209 см, «Обрадойро») и Габриэлюс Малдунас (206 см, «Литкабелис»).

Максвитис добавил, что, поскольку Рокас Гедрайтис в прошлом году вместе с Котсаром, а Малдунас был в одной команде с Кулламяэ, от игроков получена ценная информация.

Начало сегодняшнего матча между Эстонией и Литвой в 19.00, билеты на Unibet Arena полностью распроданы.