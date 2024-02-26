Ко второй годовщине войны в Украине - в самые мрачные для Украины часы войны, как достаточно однозначно диагностируют ситуацию ответственные за сферу безопасности в Эстонии лица - разговоры о неминуемой российской агрессии против НАТО и стран Балтии возросли до уровня, который уже невозможно игнорировать.

Например, датская разведка предупредила в начале февраля, что Россия не просто сможет восстановить свой военный потенциал в течение нескольких лет, но весьма вероятно и тестирование Россией военных возможностей НАТО, хотя первоначально они, вероятно, будут ограничены эскалацией, не доходящей до прямого военного нападения.

Несколькими неделями ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Россия может атаковать страны НАТО через пять-восемь лет. За этим последовало еще одно предупреждение датчан, на этот раз от министра обороны, о том, что нападение на НАТО может произойти в течение трех-пяти лет. О том, что у НАТО есть три года на подготовку к нападению России, заявил в декабре Яцек Севера, глава Бюро национальной безопасности Польши. И так далее.