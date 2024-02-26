Ко второй годовщине войны в Украине - в самые мрачные для Украины часы войны, как достаточно однозначно диагностируют ситуацию ответственные за сферу безопасности в Эстонии лица - разговоры о неминуемой российской агрессии против НАТО и стран Балтии возросли до уровня, который уже невозможно игнорировать.
Например, датская разведка предупредила в начале февраля, что Россия не просто сможет восстановить свой военный потенциал в течение нескольких лет, но весьма вероятно и тестирование Россией военных возможностей НАТО, хотя первоначально они, вероятно, будут ограничены эскалацией, не доходящей до прямого военного нападения.