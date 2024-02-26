Бомбист из Кяравете сделал взрывчатку из доступных в обычной продаже компонентов

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Ирис Асукюла заявила, что в ходе уголовного производства установят точные состав и количество взрывчатки. «Предварительные данные следствия указывают на то, что речь идет о самодельной взрывчатке, составленной из доступных в обычной продаже средств».

«Следственные действия находятся только на начальной стадии, идет активный сбор вещественных доказательств. Поскольку публикация дополнительной информации может осложнить выяснение истины, сейчас невозможно подробнее раскрыть информацию о следствии», - сказала она.

Асукюла повторила, что собирать взрывчатые вещества опасно и для самого собирающего, и для проживающих поблизости людей: «Если вызнаете, что ваш сосед хранит незаконные взрывчатые вещества, боеприпасы и огнестрельное оружие, или нашли их, сообщите в Полицию безопасности. Только так можно предотвратить несчастные случаи с фатальными последствиями».

На прошлой неделе в Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа было неспокойно: сперва в центр тревоги сообщили, что в Ляэне-Вирумаа мужчина пытался поджечь порошок, который взорвался. На место прибыли полицейские, спасатели, скорая помощь и саперы. Пострадавшего 66-летнего мужчину доставили в больницу.

В ходе обыска в расположенной в Кяравете квартире пострадавшего и расположенном поблизости сарае нашли предположительное взрывчатое вещество. Спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома, проинформировали живущих поблизости людей и дали им инструкции по дальнейшим действиям.