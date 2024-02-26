Рельсовые партизаны и гимн Украины в караоке. Как белорусов репрессируют за осуждение войны в Украине

По меньшей мере 94 белоруса получили за свою антивоенную позицию реальные сроки - от одного до 23 лет лишения свободы, пишет правозащитный центр «Вясна». По данным на январь этого года, в России по «антивоенным» делам было осуждено 253 человека.

По словам правозащитников, в Беларуси могут задержать за любое проявление несогласия с войной: от публично произнесенного лозунга «Слава Украине» до флага этой страны на аватарке в соцсетях - и даже за молитву в поддержку защитников Украины.

Так, 19 октября прошлого года бывшего политзаключенного Андрея Кудика приговорили к 15 суткам ареста после того, как он поздравил в TikTok украинский народ с Днем Независимости.

Белорусские власти сочли эти действия «несанкционированным пикетированием».

В марте прошлого года в Бресте задержали еще одного мужчину, который, находясь в одном из местных караоке-клубов, спел украинский гимн.

Власти сочли, что таким образом он «публично высказал свои общественно-политические взгляды». Мужчина, оказавшийся гражданином России, вины своей не признал, однако получил семь суток - и снова за «несанкционированное пикетирование».

Еще одного мужчину задержали за снимок в инстаграме, на котором он во время отдыха в Грузии позирует на фоне украинского флага. Это изображение было опубликовано еще в 2021 году, до войны, однако силовики обнаружили его только два года спустя. Мужчина получил 15 суток.