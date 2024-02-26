Выяснилось, что 56% участников соцопроса не считают уместными плакаты, изображающие разрушенную во время войны городскую территорию Таллинна.
СОЦОПРОС ⟩ Более половины жителей Эстонии считают изображения разрушенных домов в городском пространстве неуместными
Недавно проведенный по инициативе MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut опрос показал, что 56% респондентов не считают уместными плакаты, изображающие разрушенное войной городское пространство Таллинна. Исследование провело Norstat Eesti AS.
Неделю назад в Таллинне открылась выставка, в рамках которой четыре больших рекламных щита содержат изображения разрушенного Таллинна. В ходе проведенного исследования людей спрашивали, как они относятся к данным плакатам. В связи со второй годовщиной с начала полномасштабной войны в Украине был задан вопрос и о российско-украинской войне.
Сначала респондентам был задан вопрос: «В феврале на четырех больших рекламных щитах в Таллинне были размещены фотографии, изображающие разрушенное войной городское пространство современного Таллинна. Вы что-нибудь слышали об этом?».
Тех, кто слышал о плакатах (82%), также спросили: «Считаете ли вы правильным выставлять такие изображения в городском пространстве Таллинна?». 56% ответили «Нет» или «Скорее нет», 35% - «Скорее да» или «Да», а 9% выбрали вариант «Затрудняюсь с ответом».
51% эстонцев не считают плакаты правильными, 40% считают их правильными. Из представителей других национальностей 77% респондентов не считают плакаты уместными, и 17% считают их уместными.
Если говорить о партийных предпочтениях, то 61% сторонников Партии реформ, 49% сторонников социал-демократов, 40% сторонников «Отечества», 39% процентов избирателей «Ээсти 200», 16% избирателей EKRE и 7% сторонников Центристской партии считают плакаты, развешанные в Таллинне, уместными. Среди сторонников Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200» больше респондентов, считающих плакаты правильными, а среди сторонников других политических партий больше респондентов, которые не считают их уместными.
22 февраля были опубликованы новости опроса общественного мнения, проведенного Европейским советом, в ходе которого лишь десятая часть ответивших европейцев заявила о том, что верит, что Украина выиграет войну. Поскольку опрос не проводился в Эстонии, тот же вопрос был включен в последний опрос, инициированный MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.
Вопрос звучал так: «Что из перечисленного вы считаете наиболее вероятным исходом российско-украинской войны?». 36% респондентов считают, что Украина выиграет войну, 30% респондентов считают, что Россия и Украина найдут мирный компромисс, 10% респондентов считают, что войну выиграет Россия. 24% респондентов ответили «Затрудняюсь ответить».
В победу Украины верят 42% эстонцев, в компромисс между Россией и Украиной - 26%, в победу России - 9%. Среди респондентов других национальностей в победу Украины верят 9%, в компромисс между Россией и Украиной верят 51%, в победу России верят 18%.
Если опять-таки говорить о партийных предпочтениях, то в победу Украины верят 68% сторонников Партии реформ, 48% сторонников социал-демократов, 45% сторонников партии «Отечество», 45% сторонников «Ээсти 200», 21% сторонников EKRE и 8% сторонников Центристской партии.
Участников также спросили: «Считаете ли вы, что Эстония в настоящее время находится под прямой военной угрозой?». 60% ответили «Нет, определенно нет» или «Скорее нет», 31% - «Скорее да» или «Да, определенно», а 8% ответили «Затрудняюсь с ответом». 58% эстонцев и 73% респондентов других национальностей считают, что Эстония в настоящее время не находится под прямой военной угрозой.
Опрос был проведен онлайн 23 февраля среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем принял участие 1001 респондент.