СОЦОПРОС ⟩ Более половины жителей Эстонии считают изображения разрушенных домов в городском пространстве неуместными

22 февраля были опубликованы новости опроса общественного мнения, проведенного Европейским советом, в ходе которого лишь десятая часть ответивших европейцев заявила о том, что верит, что Украина выиграет войну. Поскольку опрос не проводился в Эстонии, тот же вопрос был включен в последний опрос, инициированный MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.

Вопрос звучал так: «Что из перечисленного вы считаете наиболее вероятным исходом российско-украинской войны?». 36% респондентов считают, что Украина выиграет войну, 30% респондентов считают, что Россия и Украина найдут мирный компромисс, 10% респондентов считают, что войну выиграет Россия. 24% респондентов ответили «Затрудняюсь ответить».

В победу Украины верят 42% эстонцев, в компромисс между Россией и Украиной - 26%, в победу России - 9%. Среди респондентов других национальностей в победу Украины верят 9%, в компромисс между Россией и Украиной верят 51%, в победу России верят 18%.

Если опять-таки говорить о партийных предпочтениях, то в победу Украины верят 68% сторонников Партии реформ, 48% сторонников социал-демократов, 45% сторонников партии «Отечество», 45% сторонников «Ээсти 200», 21% сторонников EKRE и 8% сторонников Центристской партии.

Участников также спросили: «Считаете ли вы, что Эстония в настоящее время находится под прямой военной угрозой?». 60% ответили «Нет, определенно нет» или «Скорее нет», 31% - «Скорее да» или «Да, определенно», а 8% ответили «Затрудняюсь с ответом». 58% эстонцев и 73% респондентов других национальностей считают, что Эстония в настоящее время не находится под прямой военной угрозой.

Опрос был проведен онлайн 23 февраля среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем принял участие 1001 респондент.