В последнее время в соцсетях появляется реклама различных ресурсов, визуально напоминающих портал Postimees. К статьям, публикующимся там, наше издание не имеет никакого отношения. Будьте осторожны: при переходе по таким ссылкам ваш компьютер может подхватить вирус или вы можете стать жертвой мошенников. Рассказываем, на что нужно обращать внимание.
Мы наткнулись в Facebook на новости, которые были почти как наши, если не вглядываться. Наметанный глаз мгновенно определит, что это какая-то фальшивая страница, но не каждый читатель будет присматриваться к деталям, особенно если новость достаточно жареная: скандал, суд, кого-то арестовали.
И все же обращать внимание на детали стоит, так как мошенники теперь охотятся за вашими деньгами постоянно, пытаясь застать вас врасплох: звонят по телефону, рассылают SMS-сообщения от имени полиции, государственных органов, почтовых и курьерских служб.
Часто преступники предлагают инвестировать деньги в криптовалюту или другие финансовые инструменты. Важно понимать, что Postimees не рекламирует в редакционных материалах финансовые услуги и не делится ссылками на разные финансовые платформы.
На картинке ниже такая «новость», которую вам предлагает Facebook. Это не наша новость и не наша страница!
В шапке новости значится неизвестная никому EE News (имитация странички СМИ), которая выделена здесь красным цветом. Это пустая страница, но таких страниц в сети сотни, у некоторых из них экзотические названия.
Страничка рекламирует пост, якобы представляющий собой скриншот публикации главреда Postimees Прийта Хыбемяги и его переписки с журналисткой Postimees. Ниже есть ссылка на несуществующий сайт postimes.ee (с одной «е» вместо двух). Это сделано для привлечения внимания потенциальных жертв схемы.
Если кликнуть на эту рекламу, откроется сайт мошенников с уже совсем другим адресом (выделено красным), но внешне очень похожий на наш. Всегда проверяйте адресную строку сайта! Клик на любую из рубрик ведет вас на странички, предлагающие отдать деньги мошенникам. Это может выглядеть вот так:
Домен русскоязычной версии издания всегда rus.postimees.ee, эстоноязычной - postimees.ee. Никаких искажений в названии быть не должно.
Мошенники пользуются фейковыми аккаунтами, чтобы оставить впечатление высокой популярности «услуги» и вызвать доверие. Ниже приводим пример. Красным выделен адрес сайта - сразу ясно, что это не Postimees, а фальшивая страничка, несмотря на использованный дизайн.
Здесь комментарии в стиле Facebook как будто оставлены на портале Postimees. Сразу ясно, что это обман.
Мы всегда размещаем новости от Postimees на своей официальной странице с круглым синим логотипом Postimees и названием страницы Rus.Postimees.
Если вы подписаны на страницу, то наши новости в вашей ленте выглядят так, как ниже на скриншоте. Никаких странных названий быть не должно!
На нашу официальную страницу в Facebook можно подписаться ЗДЕСЬ.
Конечно, мы очень рады, когда пользователи Facebook и других соцсетей делятся нашими новостями, однако стоит спросить себя, знаете ли вы пользователя или страницу, которые делятся ссылкой, и не являются ли они по внешним признакам фейковыми.
Все новости Rus.Postimees ведут вас на страницу rus.postimees.ee или postimees.ee, и если вам предлагается перейти на страницу вроде postimees-news.shop, - это мошенники. В нашем домене нет английских слов news, shop или чего-то подобного, только rus.postimees.ee или postimees.ee.
Если увидите такого рода мошеннические странички или рекламы в соцсетях, пошлите жалобу в Facebook. Это может помочь быстрее удалить вредный контент и спасти доверчивых сограждан от разорения.
Другие примеры
Лучше по таким ссылкам вообще не переходить, так как возрастает риск подхватить вирус на свой телефон или компьютер. Однако, если вы все же по ссылке перешли, там может оказаться статья якобы от Rus.Postimees, в которой рекламируются финансовые или инвестиционные услуги.
Такая страница попалась и нам. Ниже на скриншоте фальшивая статья, выданная мошенниками за наш материал. Обратите внимание на домен в вашей адресной строке, который отмечен сверху красным.
Из содержания видно, что «журналист» якобы берет интервью у представителя инвестиционной платформы.
Журналисты редакции никогда не пишут таких рекламных материалов и не будут вам предлагать под видом интервью узнать, можно ли зарабатывать на инвестиционной платформе. На скриншоте мы замазали название платформы, на которое была добавлена активная гиперссылка.
Если на такой платформе вы потеряете деньги, скорее всего, вам их никто не вернет. Прежде чем заниматься инвестированием, проконсультируйтесь со специалистом.
Postimees уже обратился в полицию и в Facebook, чтобы привлечь к ответственности нарушителей. В данном случае речь идет о краже интеллектуальной собственности (лого, дизайн, название домена) и распространении ложной информации.
Если вы заметите в социальных сетях нечто подобное, просим вас сообщить нам об этом по адресу электронной почты vene@postimees.ee.