Мы наткнулись в Facebook на новости, которые были почти как наши, если не вглядываться. Наметанный глаз мгновенно определит, что это какая-то фальшивая страница, но не каждый читатель будет присматриваться к деталям, особенно если новость достаточно жареная: скандал, суд, кого-то арестовали.

И все же обращать внимание на детали стоит, так как мошенники теперь охотятся за вашими деньгами постоянно, пытаясь застать вас врасплох: звонят по телефону, рассылают SMS-сообщения от имени полиции, государственных органов, почтовых и курьерских служб.

Часто преступники предлагают инвестировать деньги в криптовалюту или другие финансовые инструменты. Важно понимать, что Postimees не рекламирует в редакционных материалах финансовые услуги и не делится ссылками на разные финансовые платформы.

На картинке ниже такая «новость», которую вам предлагает Facebook. Это не наша новость и не наша страница!

Фото: Facebook

В шапке новости значится неизвестная никому EE News (имитация странички СМИ), которая выделена здесь красным цветом. Это пустая страница, но таких страниц в сети сотни, у некоторых из них экзотические названия.

Страничка рекламирует пост, якобы представляющий собой скриншот публикации главреда Postimees Прийта Хыбемяги и его переписки с журналисткой Postimees. Ниже есть ссылка на несуществующий сайт postimes.ee (с одной «е» вместо двух). Это сделано для привлечения внимания потенциальных жертв схемы.