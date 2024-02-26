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Редкий талант: 19-летний спортсмен метнул копье на 90 метров

rus.postimees.ee
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Макс Денинг
Макс Денинг Фото: X/dlv_online

В Германии среди метателей копья появился еще один талантливый спортсмен.

На зимнем чемпионате Германии, проходившем в Галле при температуре около 10 градусов, копьеметатель Макс Денинг установил личный, метнув копье на 90,20 м. Стоит отметить, что спортсмену всего 19 лет.

Денинг стал самым молодым спортсменом, преодолевшим отметку в 90 метров. Его предыдущая максимальная оценка была 79,11. Расстояние 90,20 также является рекордом Европы среди юношей до 23 лет.

Благодаря этому результату Денинг занял 22-е место в мировой рейтинговой таблице. Магнус Кирт с рекордом Эстонии (90,61) занимает 19-е место. Мировым рекордом с 1996 года владеет Ян Железны (98,48).

Отметку 90 м преодолели шесть немецких метателей копья. Йоханнес Феттер – второй в абсолютной таблице (97,76), Томас Рёлер – третий (93,90).

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