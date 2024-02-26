Редкий талант: 19-летний спортсмен метнул копье на 90 метров

На зимнем чемпионате Германии, проходившем в Галле при температуре около 10 градусов, копьеметатель Макс Денинг установил личный, метнув копье на 90,20 м. Стоит отметить, что спортсмену всего 19 лет.

Денинг стал самым молодым спортсменом, преодолевшим отметку в 90 метров. Его предыдущая максимальная оценка была 79,11. Расстояние 90,20 также является рекордом Европы среди юношей до 23 лет.

Благодаря этому результату Денинг занял 22-е место в мировой рейтинговой таблице. Магнус Кирт с рекордом Эстонии (90,61) занимает 19-е место. Мировым рекордом с 1996 года владеет Ян Железны (98,48).

Отметку 90 м преодолели шесть немецких метателей копья. Йоханнес Феттер – второй в абсолютной таблице (97,76), Томас Рёлер – третий (93,90).

Wir präsentieren: den nächsten deutschen 90-Meter-Speerwerfer! 🔥

Max Dehning wirft heute in Halle/Saale 90,20 Meter und packt mehr als zehn Meter auf seine Bestleistung drauf! Damit schnappt sich der 19-Jährige auch die deutsche U23-Bestleistung von Boris Obergföll. pic.twitter.com/KGeJF2F6vc — leichtathletik.de (@dlv_online) February 25, 2024