ИСТОРИЯ ⟩ На выборах в Европарламент 2009 года в Эстонии победили Центристская партия и Таранд

На выборах победил список Центристской партии, возглавляемый Эдгаром Сависааром, но борьба с политическими подсадными утками принесла 102 460 протестных голосов избирателей и Индреку Таранду, который баллотировался как независимый кандидат.

После этого случая в Эстонии отменили закрытые списки, и на выборах в Европарламент 2014 года кандидатов вновь расставляли в списке в соответствии с их рейтингом голосования, как это было в 2004 году.

«Иногда в политике все идет хорошо просто потому, что вы находитесь в нужном месте в нужное время и говорите правильные вещи. Точно так же вы можете добиться успеха, если у вас много денег и рядом с вами находятся люди, которые манипулируют средствами массовой информации», - сказал Марек Страндберг, который был лидером списка Партии зеленых на выборах в Европарламент 2009 года.

В ходе избирательной кампании, проходившей в условиях глубокого экономического кризиса, партии испытали на прочность столько пределов надлежащей избирательной практики, что экспертам приходилось призывать политиков к порядку как во время, так и после выборов.

В ходе предвыборной кампании в качестве подсадных уток использовались люди, которые даже не баллотировались - например, Сийм Каллас или Март Лаар. Или те, кто открыто заявлял, что не пойдет в Европарламент в случае избрания - например, Эдгар Сависаар и Урмас Паэт.

Выборы в Европарламент 2009 года в Эстонии День выборов - 7 июня 2009 года.



В выборах участвовали 11 политических партий и шесть независимых кандидатов, всего 101 политик.



Право голоса имели 909 628 граждан, из которых проголосовали 43,9 процента.



От Эстонии было избрано шесть евродепутатов.