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ИСТОРИЯ ⟩ На выборах в Европарламент 2009 года в Эстонии победили Центристская партия и Таранд

Центристы радуются победе 7 июня 2009 года. Фото: Liis Treimann / Postimees
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На выборах победил список Центристской партии, возглавляемый Эдгаром Сависааром, но борьба с политическими подсадными утками принесла 102 460 протестных голосов избирателей и Индреку Таранду, который баллотировался как независимый кандидат.

После этого случая в Эстонии отменили закрытые списки, и на выборах в Европарламент 2014 года кандидатов вновь расставляли в списке в соответствии с их рейтингом голосования, как это было в 2004 году.

«Иногда в политике все идет хорошо просто потому, что вы находитесь в нужном месте в нужное время и говорите правильные вещи. Точно так же вы можете добиться успеха, если у вас много денег и рядом с вами находятся люди, которые манипулируют средствами массовой информации», - сказал Марек Страндберг, который был лидером списка Партии зеленых на выборах в Европарламент 2009 года.

В ходе избирательной кампании, проходившей в условиях глубокого экономического кризиса, партии испытали на прочность столько пределов надлежащей избирательной практики, что экспертам приходилось призывать политиков к порядку как во время, так и после выборов.

В ходе предвыборной кампании в качестве подсадных уток использовались люди, которые даже не баллотировались - например, Сийм Каллас или Март Лаар. Или те, кто открыто заявлял, что не пойдет в Европарламент в случае избрания - например, Эдгар Сависаар и Урмас Паэт.

Выборы в Европарламент 2009 года в Эстонии

  • День выборов - 7 июня 2009 года.
     
  • В выборах участвовали 11 политических партий и шесть независимых кандидатов, всего 101 политик.
     
  • Право голоса имели 909 628 граждан, из которых проголосовали 43,9 процента.
     
  • От Эстонии было избрано шесть евродепутатов.

Избирателей, желающих проголосовать электронно, приглашали к компьютерам, расположенным в палатках Центристской партии, куда жители Таллинна в день выборов могли бесплатно доехать на общественном транспорте. Незадолго до того как люди пришли к палаткам, на личные телефоны 200 000 удивленных таллиннцев пришло сообщение от Эдгара Сависаара с призывом проголосовать. 

Палатка для электронного голосования Центристской партии на центральном рынке Таллинна.
Палатка для электронного голосования Центристской партии на центральном рынке Таллинна. Фото: TOOMAS HUIK / Postimees

Предвыборные трюки лидера списка кандидатов от Центристской партии и заявления Таранда настолько мобилизовали избирателей, что ни на одних выборах в Европарламент в Эстонии явка не была выше, чем на выборах 2009 года.

В общей сложности в выборах приняло участие вдвое больше избирателей, чем на первых европейских выборах в 2004 году.

«Эти выборы были партийными, а не индивидуальными. В центре внимания были крупные события, а фокус в дебатах был направлен на первые номера списков», - пояснила Postimees Кристийна Оюланд, возглавившая в 2009 году список Партии реформ.

Еще одно испытание

В 2009 году Эстония во второй раз избирала евродепутатов в Европарламент, и отношение людей к расположенной в сердце Европы палате представителей формировалось под влиянием действий политиков, которые были направлены туда пятью годами ранее. Переизбрания не стали добиваться лишь Тоомас Сави и Тоомас Хендрик Ильвес.

В 2009 году уже было понятно, как распределяются избранные от Эстонии евродепутаты между политическими фракциями. Стало очевидно, что политики Партии реформ и Центристской партии входят в одну политическую семью либералов ЕС. Возникли споры о том, к какой фракции примкнет Таранд, добивавшийся победы на выборах, но в ходе дебатов его мировоззрение не прояснилось.

«Общественность в то время была поражена противостоянием партий с таким довольно грубым поведением, люди были сбиты с толку моделью подсадных уток. Таранд не обещал ничего, кроме того, что покажет партиям, где их место», - пояснил Странберг.

Индрек Таранд проходит тест на наличие алкоголя в крови.
Индрек Таранд проходит тест на наличие алкоголя в крови. Фото: TOOMAS HUIK / Postimees

Много разговоров было и о зарплате евродепутатов. По данным СМИ, будущие евродепутаты получали бы ежемесячную зарплату в размере 7 665 евро, или почти 120 000 эстонских крон, что более чем в два раза превышало зарплату первых эстонских евродепутатов.

Помимо прочего, интерес вызывало и знание политиками иностранных языков: во время некоторых предвыборных дебатов их даже проверяли иностранные журналисты, вспоминает Оюланд, которая сама владеет английским, французским, итальянским и русским языками.

Шаги предвыборной кампании

В преддверии выборов в Европарламент правительство во главе с лидером Партии реформ Андрусом Ансипом было занято борьбой с экономическим кризисом. Вместе с IRL и Социал-демократической партией они не смогли удержать свое большинство в Рийгикогу до выборов.

В конце мая Ансип выгнал социал-демократов из правительства, поскольку напряженность вокруг негативного дополнительного бюджета и Закона о трудовых договорах достигла пика. Партия реформ обвинила соцдемов в использовании этих вопросов в предвыборной кампании и стала заигрывать с оппозиционными Рахвалийтом и зелеными.

«Это было время экономического кризиса, кризис был даже глубже, чем сейчас. Было много безработных, люди беспокоились о своем будущем. Поэтому на встречах избиратели задавали много вопросов по социально-экономической тематике», - вспоминает Оюланд.

Предвыборный плакат Партии реформ.
Предвыборный плакат Партии реформ. Фото: PEETER LANGOVITS / Postimees

Ивари Падар, ушедший в отставку с поста министра финансов, был лидером списка соцдемов на выборах в Европарламент. Их кампания была посвящена вопросам занятости: во время экономического кризиса эстонцы очень боялись безработицы. Лозунг «Народ прежде всего!» должен был показать, что соцдемам не все равно. Они обещали обратиться к ЕС за решением проблем эстонского народа и его недостаточной защищенности.

Будучи крупнейшей оппозиционной партией, на выборах в Европарламент Центристская партия собиралась насолить правительственным партиям, отсюда и лозунг «Эстонии нужны перемены!» Цель состояла в том, чтобы собрать голоса протеста среди людей, подавленных экономическим спадом.

Акция протеста, организованная профсоюзами в Тоомпеа перед зданием Рийгикогу, накануне выборов в Европарламент.
Акция протеста, организованная профсоюзами в Тоомпеа перед зданием Рийгикогу, накануне выборов в Европарламент. Фото: LIIS TREIMANN / Postimees

Осенью того же года проходили и местные выборы, что придало Центристской партии дополнительную мотивацию для проведения сильной предвыборной кампании в Европе. Сависаар публично заявил, что не будет баллотироваться в Европарламент и предпочтет остаться на посту мэра Таллинна.

По его словам, он поставил себя на первое место в списке кандидатов, поскольку рассматривал выборы в Европарламент как межпартийное противостояние, где обязанностью партийных лидеров было выставить свою шкуру на продажу ради победы. Сийри Овийр, Вилья Сависаар и Юри Ратас остались позади Сависаара в списке кандидатов.

Помимо Сависаара и Падара, был еще Марек Страндберг - кандидат номер один от Партии зеленых, который заявлял, что в случае избрания непременно пошел бы в Европарламент.

«В 2009 году подход зеленых не сильно отличался от того, что сейчас является европейской концепцией зеленой экономики. Мы говорили о расширении использования возобновляемых источников энергии, которые рассматривались нами как возможность создания рабочих мест во время экономического кризиса», - говорит Страндберг.

«Я понял, что нужно баллотироваться, когда партии с коммунистическим прошлым ввели правило так называемых закрытых списков на выборах в Европарламент, чтобы поспособствовать партократическому правлению, - объяснил тогда Индрек Таранд Postimees. - Необходимо дать мыслящему избирателю другой выбор».

«Наступление подсадных уток началось, и ему нужно противостоять» - такова была идеология Индрека Таранда. «Выбирай человека, а не утку!» - гласил его лозунг.

IRL поддержала Таранда и решила, что ни один партийный министр не будет баллотироваться на выборах в Европарламент. Председатель IRL Март Лаар заявил, что считает обманом подсадных уток, находящихся на первом месте в избирательных списках партий, имея в виду лиц, которые на самом деле не собираются идти работать в Европарламент.

Как и на первых европейских выборах пять лет назад, список IRL возглавил Тунне-Вяльдо Келам.

Презентация избирательной кампании IRL в Европарламент в апреле 2009 года.
Презентация избирательной кампании IRL в Европарламент в апреле 2009 года. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Партия премьер-министра выбрала в качестве лозунга своей кампании «Деятели уровня Европы» и Кристийна Оюланд, вице-спикер Рийгикогу и бывший министр иностранных дел, стала первой в списке кандидатов. Среди членов правительства по списку Партии реформ в Европарламент баллотировались тогдашний министр иностранных дел Урмас Паэт, министр культуры Лайне Янес и министр юстиции Рейн Ланг.

«Центристская партия под руководством Сависаара довольно критически относилась к ЕС, и это также отражалось в их предвыборной риторике, - описывает Оюланд политические антагонизмы того времени, добавляя, что после избрания Вилья Сависаар, например, стал довольно сильным федералистом в ЕС. - В Эстонии они говорили избирателям одно, а на деле в ЕС вели себя по-другому».

Предвыборные лозунги партий, представленных в Рийгикогу

Социал-демократы: «Народ превыше всего!»

Партия реформ: «Деятели уровня Европы»

IRL: «Правильные решения в трудное время»

Центристская партия: «Эстонии нужны перемены!»

Рахвалийт: «Выскажи свое мнение!»

Партия зеленых: «Новая зеленая инициатива для Европы!»

Лидером списка кандидатов Рахвалийта стал Анто Лийват. Лаури Ляэнеметс тоже был кандидатом в Европарламент по списку Рахвалийта. Однако партия уже испытывала большие финансовые трудности и отказалась от многих ранее забронированных уличных рекламных мест.

Реклама выборов в Европарламент на улицах Таллинна.
Реклама выборов в Европарламент на улицах Таллинна. Фото: PEETER LANGOVITS / Postimees

Всего заявки подали 11 партий и шесть независимых кандидатов. Помимо партий, представленных в Рийгикогу, свои списки выдвинули Русская партия Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонские христианские демократы, Libertas и «Крестьянское собрание».

Дмитрий Кленский, Юрий Журавлев, Тайра Ааза, Мярт Ыйгус, Индрек Таранд и Мартин Хельме выдвигались в качестве независимых кандидатов. Самому молодому кандидату было 24 года, самому старшему - 78.

Всего в выборах участвовал 101 кандидат, из которых 30 процентов составляли женщины. На одно место в Европарламенте приходилось 16,8 кандидатов.

Голоса за и против

В преддверии европейских выборов 2009 года Сависаар заявил журналистам, что за него будут голосовать как сторонники, так и те, кто хотел бы, чтобы он покинул Эстонию. Этот подход, похоже, сработал, поскольку Центристская партия стала самой популярной партией на выборах.

Предвыборные опросы тоже предсказывали победу Центристской партии, которая в итоге получила два мандата и 103 525 голосов. Это составило 26,1 процента от общего числа голосов - по сравнению с выборами в Европарламент 2004 года их поддержка увеличилась почти на восемь процентов. Сначала даже казалось, что Центристская партия получила три места, но после уточнения в избирательной комиссии оказалось, что два.

Центристская партия.
Центристская партия. Фото: LIIS TREIMANN / Postimees

Место получил и Индрек Таранд, набрав 102 460 голосов, что составило 25,8 процента от общего числа голосов.

В послевыборных дискуссиях еще долгое время продолжала звучать поднятая Тарандом проблема растущей сферы влияния партий и недоверия к ним. Однако пять лет спустя Таранду не удалось повторить эффект 2009 года.

Партия реформ, IRL и соцдемы тоже получили по месту. Поддержка Партии реформ составила 15,3 процента - на три процента больше, чем в 2004 году, а доля голосов IRL осталась неизменной по сравнению с первыми европейскими выборами.

Социал-демократы, однако, понесли потери: поддержка соцдемов избирателями упала на 28 процентов, и, вместо трех мест, которые они завоевали ранее, им пришлось довольствоваться одним местом в Европарламенте. Из партий, представленных в Рийгикогу, в Европарламент не попали Рахвалийт и зеленые.

«Партия реформ надеялась получить два места на выборах, они не были довольны результатом. Для меня лично важно, что у нас был сильный перевес по сравнению с другими партиями. В 2004 году я отказалась баллотироваться в Европарламент как кандидат от Партии реформ, но в 2009 году я приняла предложение партии», - вспоминает Оюланд, которая во время работы в Европарламенте уделяла особое внимание вопросам России.

Тоомас Сави поздравляет Кристийну Оюланд с избранием в Европейский парламент.
Тоомас Сави поздравляет Кристийну Оюланд с избранием в Европейский парламент. Фото: RAIGO PAJULA / Postimees

«В каком-то смысле победа Таранда была похожа на Пиррову победу, поскольку была недолговечной. Однако всем было приятно голосовать за него просто из-за его выходок. Это было весело», - подытожил Страндберг.

Интерес к результатам выборов был настолько велик, что организаторы выборов не смогли поддерживать веб-сайт с результатами выборов в день голосования.

Члены Европарламента, избранные от Эстонии в 2009 году

Эдгар Сависаар

Индрек Таранд

Кристийна Оюланд

Сийри Овийр

Тунне-Вяльдо Келам

Ивари Падар

Марек Страндберг в мае 2009 года.
Марек Страндберг в мае 2009 года. Фото: PEETER LANGOVITS / Postimees
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