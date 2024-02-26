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Дания прекращает расследование предполагаемой диверсии на газопроводе Nord Stream

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Район повреждения газопровода Nord Stream 2.
Район повреждения газопровода Nord Stream 2. Фото: Taani kaitseministeerium/Forsvaret/Ritzau/Reuters/Scanpix

Датская полиция объявила сегодня, что завершает расследование предполагаемой диверсии, совершенной в 2022 году на подводных газопроводах Nord Stream, соединяющих Россию и Германию.

«По итогам расследования можно сделать вывод, что на трубопроводах были преднамеренно совершены акта саботажа. В то же время установлено, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела в Дании нет», - говорится в сообщении полиции.

Швеция закрыла свое расследование из-за отсутствия достаточной юрисдикции еще в начале февраля. В настоящее время только Германия продолжает расследование диверсии.

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