Датская полиция объявила сегодня, что завершает расследование предполагаемой диверсии, совершенной в 2022 году на подводных газопроводах Nord Stream, соединяющих Россию и Германию.
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Дания прекращает расследование предполагаемой диверсии на газопроводе Nord Stream
«По итогам расследования можно сделать вывод, что на трубопроводах были преднамеренно совершены акта саботажа. В то же время установлено, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела в Дании нет», - говорится в сообщении полиции.