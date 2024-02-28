В последнее время заговорили о том, что число нотариальных сделок с недвижимостью в Эстонии снизилось, но в Ида-Вирумаа ситуация противоположная: рынок начал очень медленно расти. Rus.Postimees поговорил с владельцем фирмы Trianon Kinnisvara Сергеем Горлачем и выяснил, с чем это связано.
Россияне массово продают недвижимость в Ида-Вирумаа?
В целом картина следующая: число сделок с недвижимостью снизилось в Вырумаа (-33%), на Хийумаа и в Йыгевамаа (-29%), в Пылвамаа, на Сааремаа и в Тартумаа (-19%), а также в Харьюмаа и Ярвамаа (-18%).
В Ляэне-Вирумаа количество сделок с недвижимостью снизилось, как и в среднем по Эстонии, на 17%. Меньше среднего снижение оказалось в Ляэнемаа и Пярнумаа (-16%), Вильяндимаа (-11%), Рапламаа (-6%) и Валгамаа (-2%). А в Ида-Вирумаа оно увеличилось на 3%, пишет rus.err.
Недавно на рынке недвижимости Ида-Вирумаа стали появляться довольно интересные предложения. Не в последнюю очередь потому, что определенная доля квартир принадлежала российским владельцам. Раньше проживать в России и иметь дом, дачу или квартиру в Нарве или под Нарвой было выгодно, но не в последние годы.
Сейчас на рынке Ида-Вирумаа россиянам принадлежит около 10% рынка, и, по мнению владельца Trianon Kinnisvara Сергея Горлача, это много. «Цели у россиян разные: кто-то продает, кто-то покупает, кто-то сдает свою недвижимость. Кто-то живет в России и планирует там жить, а кто-то - россиянин по паспорту, но после начала войны в Украине живет в другой стране, и некоторые продолжают покупать квартиры, в том числе в Нарве», - рассказал Горлач.
По мнению Горлача, ситуация в целом довольно специфическая: на рынке образовалось очень большое предложение по продаже квартир.
«Это началось еще осенью: продажи стали сокращаться, на какое-то время рынок затих. И за время затишья скопилось большое количество тех, кто хотел продавать. Плюс к этому прибавились россияне. Когда началась война, многие верили, что это ненадолго, но спустя полтора года стало ясно: это - надолго», - рассказал Сергей, пояснив, что надолго у многих россиян не будет простого и быстрого доступа к своему жилью.
«У меня есть клиент, у которого дача находится в Нарва-Йыэсуу. После начала войны ему приходилось ездить на дачу через Францию. Вот у таких людей пропало терпение и надежда», - рассказал Горлач.
Поэтому некоторые россияне решили навести порядок в своих «недвижимых делах». Также количество выставленной на продажу недвижимости выросло в связи с тем, что пришла зима, все получили счета за отопление и поняли, что нет смысла держать какие-то квартиры «про запас» - например, квартиры, полученные в наследство.
«У многих пенсионеров такая история: они жили с детьми, теперь без, и если раньше счета за коммунальные услуги еще позволяли жить в одиночестве в трехкомнатной или четырехкомнатной квартире, то теперь уже не позволяют», - считает Горлач.
Описать среднестатистического покупателя в Ида-Вирумаа сложно
По его словам, такие участники рынка теперь стали рассматривать варианты продажи большой квартиры и покупки маленькой, именно это увеличило рост продаж и чуть растормошило рынок покупок. Но сейчас покупатели не торопятся, долго выбирают и надеются, что цены станут еще ниже, говорит Сергей. Многие продавцы не готовы делать скидок, и тут у каждого своя логика. Есть стереотип, например, что недвижимость всегда дорожает.
«Многие забывают: порталы недвижимости показывают не ту цену, за которую продается квартира, а ту, за которую она не продается. По крайней мере, если висит больше недели. Поэтому только те продавцы, которые в моменте готовы предложить интересные цены, сейчас продают», - объяснил владелец Trianon.
Горлач рассказал, что рынок недвижимости Ида-Вирумаа отстает от рынка Таллинна на три-четыре месяца. «Мои таллиннские коллеги считают, что делать прогнозы на 2024 год сложно, потому что время сейчас нестабильное, но как минимум половину года ситуация на рынке в Таллинне не изменится», - сказал он.
Кто же эти люди, которые продолжают покупать недвижимость в непростое время? Если речь не идет о пенсионерах, готовых поменять слишком большое для себя жилье на меньшее с более дешевым обслуживанием, описать среднестатистического покупателя недвижимости трудно, но это, определенно, человек с доходом выше среднего.
«Экономическая ситуация сейчас тяжелая не для всех, этот кризис - не общий, в отличие, например, от кризиса 2008 года. Он секторальный: пострадали только определенные сектора экономики, а другие сектора стабильные и развиваются. Поэтому есть люди, которые хорошо себя чувствуют и покупают квартиры», - сказал Горлач.
Как будет развиваться ситуация на рынке, пока не ясно. И никто не может дать четкого ответа на вопрос "что дальше?". Считается, что недвижимость всегда в цене, но не в регионах Ида-Вирумаа, потому что отток населения больше притока. По мнению Сергея Горлача, один из моментов, который позитивно может повлиять на рынок недвижимости в Ида-Вирумаа - это строительство завода магнитов. «Но этого, к сожалению, недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке», - добавил он.
На данный момент в регионе Ида-Вирумаа на продажу выставлено 742 квартир, 289 из них в Нарве - по данным сайта kv.ee. Цены начинается от 52 евро за квадратный метр. В Таллинне, для сравнения, стартовая цена за квадратный метр - 217 евро.