Россияне массово продают недвижимость в Ида-Вирумаа?

В целом картина следующая: число сделок с недвижимостью снизилось в Вырумаа (-33%), на Хийумаа и в Йыгевамаа (-29%), в Пылвамаа, на Сааремаа и в Тартумаа (-19%), а также в Харьюмаа и Ярвамаа (-18%).

В Ляэне-Вирумаа количество сделок с недвижимостью снизилось, как и в среднем по Эстонии, на 17%. Меньше среднего снижение оказалось в Ляэнемаа и Пярнумаа (-16%), Вильяндимаа (-11%), Рапламаа (-6%) и Валгамаа (-2%). А в Ида-Вирумаа оно увеличилось на 3%, пишет rus.err.

Недавно на рынке недвижимости Ида-Вирумаа стали появляться довольно интересные предложения. Не в последнюю очередь потому, что определенная доля квартир принадлежала российским владельцам. Раньше проживать в России и иметь дом, дачу или квартиру в Нарве или под Нарвой было выгодно, но не в последние годы.

Сейчас на рынке Ида-Вирумаа россиянам принадлежит около 10% рынка, и, по мнению владельца Trianon Kinnisvara Сергея Горлача, это много. «Цели у россиян разные: кто-то продает, кто-то покупает, кто-то сдает свою недвижимость. Кто-то живет в России и планирует там жить, а кто-то - россиянин по паспорту, но после начала войны в Украине живет в другой стране, и некоторые продолжают покупать квартиры, в том числе в Нарве», - рассказал Горлач.

По мнению Горлача, ситуация в целом довольно специфическая: на рынке образовалось очень большое предложение по продаже квартир.