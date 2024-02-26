Королева лыж о материнстве: первая неделя была чертовски сложной

Йохауг, поставившая точку в спортивной карьере весной 2022 года, неделю назад заявила, что рассматривает возможность возвращения на престижные соревнования. Важная цель – принять участие в дистанции 50 км на чемпионате мира в Тронхейме в следующем году.

В мае 2023 года у Йохауг родилась дочь Кристин, потому тренировки уже не такие простые, как раньше. Однако Йохауг набирает километры в комфортном темпе: в январе она тренировалась более 60 часов, пишет норвежская национальная телерадиовещательная компания.

В интервью VG Йохауг призналась, что безумно рада материнству, однако все начиналось не безоблачно.

«Первая неделя, когда началось грудное вскармливание, была адски болезненной», - описала Йохауг.

Поскольку малышка ест часто, 14-кратной чемпионке мира пришлось привыкать к другому ритму ночного сна. «Обычно я сплю хорошо, но сейчас стала хуже, потому что ночью мне приходится кормить грудью, и ребенок может плакать».

Но несмотря на проблемы со сном, Тереза Йохауг говорит о том, что у нее появился материнский инстинкт. Она часто бывает дома одна с ребенком, ведь ее муж Нильс Якоб Хофф работает дежурным врачом в больнице. Йохауг больше не может легко и просто выйти на пробежку, но берет ребенка с собой.

«Когда малышка начинает плакать, я останавливаюсь, сажусь на камень и кормлю ее», - рассказывает Йохауг.