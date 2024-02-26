Пн, 26.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ФОТО ⟩ В центре Тарту загорелся фургон

Эгели Раудмяэ
, журналист
Copy
Пожар был потушен примерно за час.
Пожар был потушен примерно за час. Фото: Lõuna päästekeskus

Сегодня ночью примерно в 3.45 в центр тревоги поступил сигнал о том, что на улице Тийги в центральной части Тарту загорелся припаркованный рядом с одним из домов автофургон.

Когда спасатели приехали по месту вызова, фургонная часть грузовика горела открытым пламенем, при этом огонь перекинулся на двери одного из домов. В результате в доме сработала автоматическая пожарная сигнализация.

К моменту приезда спасателей огонь перекинулся с автофургона на здание.
К моменту приезда спасателей огонь перекинулся с автофургона на здание. Фото: Lõuna pääste

Пожар был ликвидирован в 4.42. Спасатели вскрыли двери двух прилегающих к очагу возгорания помещений, чтобы проверить и обеспечить пожарную безопасность в здании. Задымленные помещения проветрили.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх