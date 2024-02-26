В Брюсселе фермеры блокируют улицы и жгут шины

В понедельник бельгийские фермеры снова вернулись в Брюссель с тракторами для проведения акции протеста, почти через месяц после первого подобного мероприятия. Главная причина - проходящий сегодня саммит министров сельского хозяйства Европейского союза.

Сотни тракторов захватили улицы европейского квартала Брюсселя, некоторые из них даже достигли центральной площади города.

«В европейском квартале уже более 300 тракторов, - сказала пресс-секретарь полиции в брюссельском районе Иксель Илзе ван де Кеере изданию The Brussels Times. - Несколько групп на тракторах все еще направляются туда». Тракторы уже выстроились между улицей рю де ла Лой и площадью Шумана.

Грузовые шины разбросали на улицах, а затем подожгли. Также используются дымовые шашки. Полиция отреагировала большими силами. ««Мы разместили больше стражей порядка в европейском квартале, в критических точках и на подъездных путях, чтобы все было спокойно», - сказала Илзе ван де Кеере.

Фермеры по всей Европе протестовали в последние месяцы, главным образом, из-за растущей обеспокоенности по поводу выживания и конкурентоспособности. В то же время сельскохозяйственные правила, связанные с зеленым переходом Европейского союза, также противоречат друг другу.

Помимо Бельгии, в течение последних недель свое недовольство выразили также фермеры Франции, Италии, Испании, Польши, Румынии, Голландии, Греции, Мальты, Литвы и Латвии.