В Эстонии живет более 83 000 российских граждан, из них половина – в Харьюмаа

Больше всего российских граждан в Харьюмаа (40 186). За ним следуют Ида-Вирумаа (35 405) и Тартумаа (2516). Меньше всего российских граждан на Хийумаа (пять человек). На Сааремаа проживают 62 российских гражданина, а в Ярвамаа - 95. Менее ста российских граждан также в Пыльвамаа, где их 95 человек.

Больше всего в Эстонии российских граждан в возрасте 65-69 лет (9387 человек). Российских граждан в возрасте 70-74 лет - 8865 человек, а в возрасте 60-64 лет - 8543 человека. Меньше всего в Эстонии российских граждан в возрасте до четырех лет (1036 человек). Российских граждан в возрасте пяти-девяти лет в Эстонии насчитывается 1689 человек, в возрасте 20-24 года - 1939 человек, а в возрасте 10-14 лет - 1977 человек.

Rus.Postimees ранее уже рассказывал, сколько граждан РФ легально находятся в Эстонии, когда в начале ноября прошлого года анализировал предостережения МВД о последствиях получения российского гражданства в адрес обладателей серых паспортов.

«По состоянию на 1 октября 2023 года количество зарегистрированных в Эстонии лиц Российской Федерации с действительным правом на проживание и видом на жительство составляло 80 908 человек», - сообщал нам руководитель Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

Два месяца спустя Департамент статистики Эстонии сообщил Rus.Postimees, что россиян в стране еще больше. Однако представитель ведомства, партнер по коммуникациям Кай Кальюмяэ, сразу оговорился, что расхождение в цифрах не говорит об ошибке у коллег из МВД.

«Поскольку методология и определение понятия "проживание в Эстонии" у Департамента статистики и PPA несколько отличаются, наш ответ на этот вопрос также несколько отличается, но это не означает, что данные одного из учреждений неточны. Согласно нашей базе данных, по состоянию на 01.01.2023 в Эстонии проживало 81 036 граждан России, из которых 74 854 являются совершеннолетними», - сообщил наш собеседник в Департаменте статистики.

В Департаменте полиции и погранохраны после этого дали свежие цифры о количестве граждан РФ, легально проживающих в Эстонии.

«По состоянию на 10 декабря 2023 года действующий долгосрочный вид на жительство имели 69 286 совершеннолетних граждан России, но невозможно сказать, все ли они проживают в Эстонии», - сказали Rus.Postimees в PPA в конце 2023 года.