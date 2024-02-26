Шпионская война ⟩ Как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным

Расположенная в густом лесу украинская военная база на первый взгляд выглядит заброшенной и разрушенной. Однако не все так просто: под землей расположен бункер, откуда украинские военные отслеживают российские шпионские спутники и подслушивают разговоры между российскими командирами.

Есть и еще один секрет: база почти полностью финансируется и частично оборудована за счет ЦРУ, пишут корреспонденты New York Times Адам Энтоус и Майкл Швирц.

ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети украинской разведки.

Как выяснили журналисты New York Times, секретное партнерство ЦРУ с украинской разведкой началось еще десять лет назад.

Благодаря этому сотрудничеству в сфере разведки спецслужбы Украины, которые долгое время считались полностью скомпрометированными Россией, постепенно превратились в одного из наиболее важных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем.

«Заброшенная» точка слежения в украинском лесу является частью сети шпионских баз, созданной в течение последних восьми лет при поддержке ЦРУ и включающей в себя 12 секретных объектов вдоль российской границы.

Плюс к тому, по словам украинских военных, недавно при поддержке ЦРУ в Украине появились еще две новые разведывательные базы.

Еще до войны украинцам удалось перехватить информацию, которая помогла доказать причастность России к крушению коммерческого авиалайнера рейса 17 Malaysia Airlines в 2014 году.