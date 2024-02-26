На протяжении более десяти лет Соединенные Штаты поддерживали секретное разведывательное партнерство с Украиной, которое теперь имеет решающее значение для обеих стран в противодействии России, сообщает New York Times.
Шпионская война ⟩ Как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным
Расположенная в густом лесу украинская военная база на первый взгляд выглядит заброшенной и разрушенной. Однако не все так просто: под землей расположен бункер, откуда украинские военные отслеживают российские шпионские спутники и подслушивают разговоры между российскими командирами.
Есть и еще один секрет: база почти полностью финансируется и частично оборудована за счет ЦРУ, пишут корреспонденты New York Times Адам Энтоус и Майкл Швирц.
ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети украинской разведки.
Как выяснили журналисты New York Times, секретное партнерство ЦРУ с украинской разведкой началось еще десять лет назад.
Благодаря этому сотрудничеству в сфере разведки спецслужбы Украины, которые долгое время считались полностью скомпрометированными Россией, постепенно превратились в одного из наиболее важных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем.
«Заброшенная» точка слежения в украинском лесу является частью сети шпионских баз, созданной в течение последних восьми лет при поддержке ЦРУ и включающей в себя 12 секретных объектов вдоль российской границы.
Плюс к тому, по словам украинских военных, недавно при поддержке ЦРУ в Украине появились еще две новые разведывательные базы.
Еще до войны украинцам удалось перехватить информацию, которая помогла доказать причастность России к крушению коммерческого авиалайнера рейса 17 Malaysia Airlines в 2014 году.
Примерно в 2016 году специалисты ЦРУ начали подготовку элитного украинского подразделения, известного как «Отряд 2245», которое захватывало российские дроны и средства связи, чтобы технические специалисты могли провести их реверс-инжиниринг и взломать московские системы шифрования.
В ходе одной из совместных операций группа ГУР обманом заставила офицера российской военной разведки предоставить информацию, которая позволила ЦРУ связать правительство России с хакерской группировкой Fancy Bear, имеющей отношение к попыткам вмешательства в выборы в ряде стран мира, в том числе в США.
ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действуют внутри России, в ряде европейских стран, на Кубе и в других местах, где Москва имеет значительное присутствие и влияние, утверждает New York Times.
Сотрудники ЦРУ оставались в Украине и после того, как администрация Байдена эвакуировала американский персонал за несколько недель до вторжения России в феврале 2022 года.
Во время вторжения созданная при помощи американских специалистов разведывательная сеть передавала критически важную информацию, в частности, о том, где Россия планирует нанести удар и какие системы вооружения будут использованы.
Подробности разведывательного партнерства Украины и США (о многих из них New York Times сообщает впервые), уже десять лет держатся в строжайшем секрете.
Сегодня эти налаженные в течение многих лет разведывательные сети имеют особенно важное значение, поскольку Россия ведет наступление, в то время как Украина все больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, которые требуют эффективной работы шпионских источников в тылу врага.
Несмотря на очевидную эффективность сотрудничества, его будущее в настоящий момент под вопросом: если республиканцы в Конгрессе окончательно выскажутся за сокращение военной поддержки Киева, ЦРУ в перспективе, вероятно, придется урезать масштабы своего присутствия в Украине, пишет New York Times.