«Больше нет желания что-то у них покупать»: житель Эстонии разочарован отношением крупного производителя техники к клиентам

Михайлов рассказал Rus.Postimees, что в начале ноября 2023 года в таллиннском магазине OnOff он купил телевизор Samsung за 1199 евро. «При условии покупки такого телевизора шла акция: возврат ста евро на счет покупателя. Акцию проводил Samsung. Для участия нужно было заполнить анкету, приложить чек и фотографии, и ждать возврата денег. И тут начались мои приключения», - рассказывает покупатель.

По инструкции нужно было наклеенный на коробку штрихкод сфотографировать на фоне телевизора. «Я распаковал телевизор и повесил его на стену. С коробки стикер очень легко отклеился. И я сделал фотографию этой наклейки на фоне телевизора, прикрепил снимок к анкете и отправил, - продолжает свой рассказ Михайлов. - Через несколько дней пришло сообщение, что в анкете есть ошибки: оказалось нужно было обязательно вырезать наклейку из коробки вместе с картоном. Это действительно было указано в правилах, но я не совсем понял, для чего портить коробку».