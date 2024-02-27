«Больше нет желания что-то у них покупать»: житель Эстонии разочарован отношением крупного производителя техники к клиентам

Участие в кампании, которую совместно проводили магазин OnOff и один из крупнейших производителей электроники и бытовой техники Samsung, обернулось для Максима Михайлова сплошным разочарованием. «Самое обидное не то, что я не получил обещанные деньги, а то, что у такой знаменитой компании такое похабное отношение к клиентам», - говорит он.
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Михайлов рассказал Rus.Postimees, что в начале ноября 2023 года в таллиннском магазине OnOff он купил телевизор Samsung за 1199 евро. «При условии покупки такого телевизора шла акция: возврат ста евро на счет покупателя. Акцию проводил Samsung. Для участия нужно было заполнить анкету, приложить чек и фотографии, и ждать возврата денег. И тут начались мои приключения», - рассказывает покупатель.