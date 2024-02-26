По данным Агентства окружающей среды, в выходные во многих регионах Эстонии шел такой сильный дождь и растаял снег, что уровень воды в некоторых реках превысил предыдущий февральский рекорд.
Оттепель и дожди привели к рекордному паводку на реках
К утру воскресенья, 25 февраля, реки Сауга и Аудру поднялись более чем на метр за сутки, и уровень воды в гидрометрической станции Аудру побил предыдущий февральский рекорд. В Южной Эстонии также ожидаются новые рекорды февральского уровня воды, и по мере продолжения оттепели паводок будет набирать силу.
На последних выходных февраля больше всего осадков выпало в Западной Эстонии. На прибрежной станции Вилсанди зафиксировали 16 миллиметров осадков, что почти вдвое больше, чем обычно выпадает за весь февраль. В Южной Эстонии осадков было меньше, их количество составило от 2 до 5 миллиметров.
Плюсовые температуры также активно растопили существующий снежный покров в Восточной и Юго-Восточной Эстонии. На следующий день после 106-летия Эстонской Республики на границе Южной Эстонии в Туулемяэ было зафиксировано наибольшее количество снега - 23 сантиметра, в Туду - 16 сантиметров, в Йыхви - 18 сантиметров. На других метеостанциях снег в основном растаял.
По словам старшего специалиста Агентства окружающей среды Сандры Лоо, реки также отреагировали на оттепель соответствующим образом. «Уровень воды поднимается, а объем потока увеличивается. Лед тает, и вода прибывает. Высокий уровень воды обычно сопровождается быстрым течением воды», - добавила Лоо и призвала быть осторожнее вблизи рек.
На гидрометрической станции Кирумпяэ на реке Выханду был превышен предыдущий февральский рекорд высоты воды - 99 сантиметров, и в настоящее время уровень воды составляет 116 сантиметров выше нуля, а подъем стабилизировался. На гидрометрической станции Тахева на реке Мустйыги текущий уровень воды составляет 307 сантиметров выше нуля, что почти на 20 сантиметров выше предыдущего февральского рекорда. Уровень воды продолжает расти и на станции Ооре, где текущий максимум превысил прошлогодний пик весеннего половодья на четыре сантиметра.
На станциях Аудру, Нурме и Лугусе пик быстрого роста уровня воды на данный момент достигнут и находится на том же уровне, что и неделю назад. Однако в Аудру был побит на один сантиметр предыдущий рекорд февраля - новый максимальный уровень воды 303 сантиметра выше нуля. В Нурме не хватило одного сантиметра до предыдущего февральского рекорда. Также на реках Лыве, Лугусе и Лейси в бассейне островов, на реке Вяэна и на малых реках Центральной Эстонии, а также на реках Тарвасту и Охне уровень воды сейчас снижается. На гидрометрической станции Клоостриметса уровень воды снизился из-за сокращения ледового затора.
В прошлом году первый паводок начался из-за январской оттепели, когда многолетний рекорд январского паводка был превышен на станциях Корела, Тахева, Аудру и Нурме.
По прогнозу, оттепель продолжится и в ближайшие дни в реках увеличится количество воды.