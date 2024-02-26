Оттепель и дожди привели к рекордному паводку на реках

К утру воскресенья, 25 февраля, реки Сауга и Аудру поднялись более чем на метр за сутки, и уровень воды в гидрометрической станции Аудру побил предыдущий февральский рекорд. В Южной Эстонии также ожидаются новые рекорды февральского уровня воды, и по мере продолжения оттепели паводок будет набирать силу.

На последних выходных февраля больше всего осадков выпало в Западной Эстонии. На прибрежной станции Вилсанди зафиксировали 16 миллиметров осадков, что почти вдвое больше, чем обычно выпадает за весь февраль. В Южной Эстонии осадков было меньше, их количество составило от 2 до 5 миллиметров.

Плюсовые температуры также активно растопили существующий снежный покров в Восточной и Юго-Восточной Эстонии. На следующий день после 106-летия Эстонской Республики на границе Южной Эстонии в Туулемяэ было зафиксировано наибольшее количество снега - 23 сантиметра, в Туду - 16 сантиметров, в Йыхви - 18 сантиметров. На других метеостанциях снег в основном растаял.

По словам старшего специалиста Агентства окружающей среды Сандры Лоо, реки также отреагировали на оттепель соответствующим образом. «Уровень воды поднимается, а объем потока увеличивается. Лед тает, и вода прибывает. Высокий уровень воды обычно сопровождается быстрым течением воды», - добавила Лоо и призвала быть осторожнее вблизи рек.