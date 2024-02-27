26 февраля - День сопротивления российской оккупации Крыма. Десять лет назад в этот день состоялся большой митинг в поддержку целостности Украины, сорвавший изначальные планы Кремля по захвату полуострова - проведение сессии парламента Крыма, где планировались сепаратистские решения. В данной статье студент магистерской программы Тартуского университета Исмет Сулейманов реконструирует события тех дней, а также обяъясняет, что произошло в Крыму за это десятилетие оккупации и как крымчане сопротивляются России.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ А что там Крым? Десять лет оккупации
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Февраль, 2014 год. Революция Достоинства, продолжение Евромайдана, в Киеве достигла своего апогея свержением власти Януковича и его режима. Около сотни погибших, тысячи отдавших свое здоровье за свободу. Украинский народ показал всему миру, что за свободу нужно бороться, ведь она не дается как данность. Всегда есть кому посягнуть на нее. Казалось бы, теперь остается навести порядок и начать движение в новом векторе - демократическом и ориентированном на евроинтеграцию.
Однако, наблюдающий за нестабильной ситуацией в Украине, Путин решается на захват Крыма - украинской территории, где базируется Черноморский флот России, и просто лакомого места для военных баз. Подобно тому, как триста лет назад, когда императрица Екатерина II аннексией Крыма расширила возможности контроля Черного моря. По мнению Путина, Крым долго плавал вдали от родной гавани - России.
Отталкиваясь от этой логики, что если Крым - это корабль, как его увидел Путин, можно сказать, что этот корабль оказался украденным преступниками с российскими флагами. В эту гавань Крым никогда добровольно не возвращался, ни в 1783, ни в 2014 году.
Доказательство лжи Путина
Даты на российской медали «За возвращение Крыма» свидетельствуют, что операция по захвату полуострова берет отсчет от 20 февраля 2014 года. На тот момент Янукович еще оставался легитимным президентом и не сбежал из Украины. До так называемого «референдума» оставался еще месяц. Это доказывает ложь Путина, говорившего, что захват Крыма не планировался заранее.
Решение о вмешательстве, по его словам, наступило только после импичмента Януковича, но ведь отставка президента случилась лишь 22 февраля. Интересно, что сама медаль была утверждена 21 марта 2014 года и впервые вручена 24 марта. То есть за три дня, причем выходных, кто-то изготовил 25 000 медалей. Куда больше, чем чеканка, говорит геральдика, если обратить внимание на производственную цепочку наградной продукции, которой занимался ООО «Завод Мосштамп» по заказу Министерства Обороны РФ.
Из этого становится очевидным, что запрос на производство поступил еще в декабре 2013 года, а сами медали изготовили уже в начале февраля. Следовательно, можно заключить, что планирование международного преступления началось еще осенью, а, быть может, и раньше.
Параллельно с победами Евромайдана, в Крыму начали активно проявляться антиукраинские настрои. Российские пропагандисты усилили свою активность. Так, 21 февраля Сергей Аксенов, находясь во главе пророссийской партии «Русское Единство», создает вооруженное формирование под названием «Самооборона Крыма» и участвует в нападении на проукраинских активистов в Симферополе.
Уже на следующий день на полуостров возвращается крымский «Беркут». Пророссийское движение встречает их как героев, в то время как по Крыму проходят акции в поддержку Евромайдана. 23 февраля Янукович тайно прибывает в Крым под крыло российских военных в их часть, откуда он последует в направлении России.
Траурная дата
Для коренного народа Крыма - крымских татар - дата 23 февраля имеет траурный характер, поскольку именно в этот день в 1918 году был расстрелян и затем выброшен большевиками в Черное море Номан Челебиджихан, первый председатель правительства Крымской Народной Республики, а также первый муфтий мусульман Крыма, Литвы, Польши и Беларуси.
Траурный митинг собрал около 15 000 человек в Симферополе на площади Ленина; во время митинга участники потребовали изменить Конституцию Автономной Республики Крым в пользу интересов многонационального крымского общества, несоответствия которой ставили под угрозу территориальную целостность Украины. Также конституция не отвечала праву крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украины. В виде резолюции также были выдвинуты требования о немедленном роспуске парламента АРК и о проведении досрочных выборов.
В Севастополе в тот же день прошел крупный пророссийский митинг, где вместо действовавшего тогда мэра незаконно выбрали «народного» - гражданина России Алексея Чалого. Кроме требований референдума и выхода из состава Украины, на подъездах к городу появились блокпосты с российской военной техникой.
26 февраля прошел второй многотысячный митинг, на котором столкнулись проукраинские и пророссийские активисты. Эту акцию можно назвать переломной в событиях, развернувшихся в Крыму, поскольку на парламентской сессии собирались рассмотреть проведение референдума для определения статуса Крыма. Масштабная акция предотвратила подобный севастопольскому сюжет, где незаконная передача власти прошла без протестов.
Несмотря на согласованный Меджлисом (представительным органом крымских татар) митинг на первую половину дня, пророссийские активисты, чья акция была запланирована на вторую половину того же дня, пришли под стены парламента раньше. По словам участников тех событий, милиция, прежде охранявшая здание парламента, исчезла после прихода Аксенова и его группировки.
Возникшее столкновение привело к смерти двух активистов и множественным травмам многих людей. Тем не менее, митинг ознаменовался успехом для проукраинской стороны, а возникшая отсрочка внесла коррективы в планы Кремля.
В ночь на 27 февраля российский спецназ ворвался в здание парламента и вывесил российский триколор. В окружении российских военных, вооруженных до зубов, в тот же день депутаты проголосовали в пользу интересов российских спецслужб, которые курировали заседание в поддержку проведения референдума.
Зеленые человечки
«Мы вынудили Путина прибегнуть к иному плану - плану Б. Это уже был план неприкрытого, вооруженного захвата Крыма. И это уже было на глазах у всего мира. Поэтому теперь, благодаря тому, что мы заставили Путина использовать такой план, Россия страдает от санкций», - говорит глава Меджлиса Рефат Чубаров.
В последующие дни Крым заполнили так называемые «Зеленые человечки» или «Вежливые люди» - российские военные без опознавательных знаков, захватывавшие административные здания и осаждавшие украинские гарнизоны и порты.
16 марта состоялся «референдум» о статусе Крыма, не признанный большинством стран мира. По результатам этого голосования, Россия «присоединила» полуостров 18 марта.
Путин любит акцентировать внимание на том, что «присоединение» Крыма прошло бескровно, но это далеко не так. 3 марта крымский татарин Решат Аметов вышел на одиночный пикет против вторжения России. В этот же день люди в камуфляже затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. 15 марта 2014 изувеченное тело с множественными следами насилия было найдено в Белогорском районе.
Еще более 40 жертв политических репрессий считаются без вести пропавшими. 18 марта 2014 украинский прапорщик Сергей Кокурин был убит неизвестными под руководством Игоря Гиркина, штурмовавшего часть. 6 апреля российский военный Зайцев застрелил безоружного украинского майора Станислава Карачаевского возле офицерского общежития, где проживал украинец.
События 26 февраля стали основанием для оккупационной власти бороться с крымскими татарами и с остальными активистами, проявившими тогда проукраинскую позицию. Спустя год оккупационная власть Крыма начала проводить ряд арестов по «делу 26 февраля».
Международное право гласит, что государство-оккупант не имеет право вводить свое законодательство на оккупированной территории, но сразу же после «присоединения» Крыма на полуострове обыскам со стороны ФСБ систематически стали подвергаться независимые журналисты, гражданские активисты, активисты крымскотатарского национального движения, члены Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымские мусульмане, подозреваемые в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».
С весны 2014 года многие крымчане оказались заложниками принудительной паспортизации, поскольку отказ от российского гражданства лишал человека доступа к значительному спектру базовых жизненно важных услуг в Крыму, а также подвергал их регулярной дискриминации на этой почве.
Уничтожение культурного наследия
Начатое еще при царской России, после аннексии Крыма Екатериной II, медленное, но уверенное уничтожение культурного наследия и лица истинного Крыма, добралось до одной из самых значимых памятников истории крымских татар и полуострова в целом - Ханского Дворца, единственного образца крымскотатарской дворцовой культуры в мире. Это уже не первый раз, когда россияне прикладывают руку к архитектурному памятнику времен Крымского Ханства, государственного образования крымских татар времен XV–XVIII веков.
В этот же раз было объявлено о «реставрации» дворца. Во время работ на стене возле входа появилась большая трещина, которая стала результатом технических ошибок подрядчиков. Сам же дворец подвергается больше реконструкции, чем реставрации, поскольку уникальные стройматериалы того времени заменяются на современные, как, например, черепица. Таким образом идет отступление от исторического стиля.
Сопротивление
С началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля сопротивление в Крыму лишь усилилось. Несмотря на рост репрессивных действий со стороны российского режима на оккупированных территориях, это лишь подпитывает местные движения энергией выступать против кремлевской политики любыми возможными способами, обретая антивоенный и проукраинский окрас.
На территории оккупированного Крыма действуют как минимум несколько партизанских отрядов, такие как «Атеш», «Партизаны Крыма» и «Крым - край партизанской славы», которые занимаются сбором информации, распространением листовок, диверсиями. Также есть движение гражданского сопротивления «Желтая ленточка», занимающееся распространением листовок и развешиванием желтых ленточек, символизирующих флаг Украины, на всех оккупированных территориях.
Отдельного внимания заслуживает история Богдана Зизу - крымского художника, который 16 мая 2022 года облил сине-желтой краской здание администрации Евпатории. Это была антивоенная акция против всех страшных преступлений, которые на тот момент успела совершить Россия в Буче, Ирпене и Гостомеле. Свои действия Богдан Зизу записывал на телефон с целью опубликовать позже в сети. ФСБ углядело в этих действиях терроризм; суд приговорил художника к 15 годам колонии в июне 2023 года.
Полномасштабная война показала, для чего России нужен был Крым, превратившийся в военный хаб размером с Северную Македонию. Это подтверждает, что вся та хваленая инфраструктура в виде мостов и дороги, появившихся после оккупации, что так очаровывают местных и туристов, были сооружены в первую очередь вовсе не для них. Конечно, приезжий не поймет всех тонкостей жизни крымчанина, решив, что стало лучше, но даже местные жители, кто были за изменения в 2014 году, сейчас признают, что стало лишь хуже. И этот маховик регрессии только набирает обороты с каждым действием России.