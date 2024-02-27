ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ А что там Крым? Десять лет оккупации

Решение о вмешательстве, по его словам, наступило только после импичмента Януковича, но ведь отставка президента случилась лишь 22 февраля. Интересно, что сама медаль была утверждена 21 марта 2014 года и впервые вручена 24 марта. То есть за три дня, причем выходных, кто-то изготовил 25 000 медалей. Куда больше, чем чеканка, говорит геральдика, если обратить внимание на производственную цепочку наградной продукции, которой занимался ООО «Завод Мосштамп» по заказу Министерства Обороны РФ.

Из этого становится очевидным, что запрос на производство поступил еще в декабре 2013 года, а сами медали изготовили уже в начале февраля. Следовательно, можно заключить, что планирование международного преступления началось еще осенью, а, быть может, и раньше.

Параллельно с победами Евромайдана, в Крыму начали активно проявляться антиукраинские настрои. Российские пропагандисты усилили свою активность. Так, 21 февраля Сергей Аксенов, находясь во главе пророссийской партии «Русское Единство», создает вооруженное формирование под названием «Самооборона Крыма» и участвует в нападении на проукраинских активистов в Симферополе.

Уже на следующий день на полуостров возвращается крымский «Беркут». Пророссийское движение встречает их как героев, в то время как по Крыму проходят акции в поддержку Евромайдана. 23 февраля Янукович тайно прибывает в Крым под крыло российских военных в их часть, откуда он последует в направлении России.

Траурная дата