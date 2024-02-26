Нехватка самолетов: популярная в Эстонии авиакомпания поднимет цены на билеты

О'Лири отметил, что цены на билеты, которые выросли после пандемии, из-за нехватки самолетов вырастут летом еще больше. «Этим летом билеты Ryanair могут стать на десятую часть дороже», - сказал он.

По словам О'Лири, еще в марте авиакомпания должна была получить 57 новых самолетов Boeing 737 Max 8, но теперь есть опасения, что к летнему сезону могут доставить лишь 40-45 самолетов.

Boeing сталкивается с серьезными проблемами поставок после январского инцидента, когда стеновая панель самолета Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines сломалась во время пассажирского полета. Федеральное управление гражданской авиации США внимательно следит за деятельностью компании Boeing, сокращает планы по расширению производства и даже может полностью прекратить выпуск самолетов 737, если произойдут новые инциденты.

Неспособность Boeing расширить производство - серьезный удар по производителю и авиационному сектору в целом, поскольку новых самолетов на рынке не хватает.

О'Лири отметил, что благодаря снижению стоимости топлива рост тарифов Ryanair все же не будет таким резким, как в прошлом году, когда тарифы выросли в среднем на 17 процентов. «В то же время этим летом тарифы на авиабилеты выше по всей Европе», - добавил он.