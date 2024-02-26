После зимнего перерыва возобновляется строительство трамвайной линии в Старый порт

На железнодорожном переезде Тонди работы возобновятся 15 марта. В ходе работ будет заасфальтирована первая полоса на улице Котка (со стороны Котка, 1) и произведена фрезеровка покрытия второй полосы. Организация движения изменится только в пределах полос на улице Котка. На участке улицы Тонди, где проходит трамвайная линия, будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей - будет закрыт отрезок улицы от перекрестка с ул. Алеви до переезда Тонди. В связи со строительными работами на переезде с 15 марта по 1 августа будет закрыта конечная остановка трамваев в Тонди. С 15 марта по 1 августа трамвайные маршруты № 3 и 4 будут сокращены до конечной остановки Vana-Lõuna. Трамваи № 1, 2 и 5 будут ходить по привычному маршруту до 20:00 3 мая.

Схема движения на железнодорожном переезде Тонди. Фото: Tallinna linnavalitsus

«Несмотря на непростые времена, мы продолжаем делать крупные инвестиции в инфраструктуру и в других местах Таллинна. В этом году выйдут на финишную прямую работы по реконструкции перекрестка Тонди, в результате которых железнодорожный переезд станет гораздо безопаснее. К сожалению, мы будем вынуждены на время приостановить движение трамваев в районе Тонди, однако там достаточно много альтернативных вариантов в виде автобусных маршрутов», - отметил Свет.

Строительство виадука в Тонди продлится до конца 2024 года. Для обеспечения безопасности пересечения железной дороги в ходе реконструкции будет перестроен железнодорожный переезд. Вместо старого переезда строится новый проезд под железной дорогой, безопасные пешеходные дорожки, а также пандусы и лестницы, ведущие к железнодорожной платформе. Дополнительную информацию о строительстве железнодорожного переезда в Тонди и организации дорожного движения в районе проведения работ можно найти на странице tallinn.ee/ru/tondi.

На остановках общественного транспорта на изменяющихся маршрутах будут размещены инфоматериалы. На всех маршрутах, направленных в объезд, обеспечены возможности пересадки на ближайших остановках общественного транспорта. На маршрутах, направленных в объезд, возможны отклонения от графика, а в центре города путь к остановкам может удлиниться. Информация о маршрутах, графиках движения и остановках будет опубликована к началу строительных работ на сайте transport.tallinn.ee.