Сербия, открывшая границу для десятков тысяч беженцев из России, теперь начала преследовать противников путинского режима.
Подручные Путина: власти Сербии лишают видов на жительство антипутинских российских активистов
За последние годы Сербия приняла десятки тысяч российских граждан, спасающихся от режима президента Владимира Путина и отправки на войну в Украине. Однако российские демократические активисты в Сербии теперь заявляют, что по крайней мере дюжине из них недавно был запрещен въезд, или же у них отозвали вид на жительство, ссылаясь на возможную угрозу безопасности Сербии.
«Это было очень неожиданно, очень шокирующе», - сказала 54-летняя Елена Копосова, подписавшая открытое письмо против полномасштабного вторжения России, о моменте получения ею предписания покинуть Сербию. В документе не объяснялась причина этой меры, и лишь указывалось, что Копосова представляет угрозу безопасности страны и что она должна покинуть страну в течение 30 дней. Помимо нее, по меньшей мере восемь других российских антивоенных активистов недавно столкнулись в Сербии с проблемами с законом. Однако они не решаются говорить об этом публично, поскольку боятся еще больших проблем с властями.
«Я не активистка, но я подписала антивоенное письмо, когда только началась российская агрессия в Украине, - сказала Копосова. - Я не была активисткой, но просто не могла молчать. Поэтому я просто поставила свое имя в публичном письме, где говорилось, что война - это преступление, и мы все должны объединиться, чтобы остановить ее».
Для Копосовой решение сербских властей выслать ее означает, что она и ее семья могут потерять все, если ее апелляция будет отклонена. Семья не может вернуться в Россию, потому что они продали там все свое имущество, а теперь их заклеймили как антипутинистов, а кроме того, ее мужа могут призвать в армию, чтобы воевать в Украине.
По мнению российских антикремлевских активистов, возникшие проблемы указывают на тесные отношения между все более авторитарным президентом Сербии Александром Вучичем и Путиным. Вучич ранее отказывался присоединиться к западным санкциям против России, позволяя при этом московским пропагандистским каналам, таким как RT и Sputnik, распространять свою идеологию на Балканах.
«Власти в Белграде и власти в Москве очень близки политически», - сказал Предраг Петрович, координатор Белградского центра политики безопасности, аналитического центра.
«Люди, критикующие режим Путина, представляют большую угрозу для московского режима, - сказал Петрович. - Именно поэтому эти люди являются мишенью сербских властей».
Сербские чиновники пока не прокомментировали дела с участием российских граждан, а Министерство внутренних дел Сербии не ответило на электронное письмо от Associated Press с просьбой дать интервью или прокомментировать этот вопрос.
«Я не сомневаюсь, что все это делается на основе прямого приказа из России, либо через посольство, либо непосредственно из Москвы», - подчеркнул Петр Никитин, один из представителей Российского демократического общества. Эта группа организовала демонстрации против войны в Украине и призывы к освобождению политзаключенных.
Никитин сказал, что среди других антивоенных активистов, попавших под контроль сербских властей, есть Владимир Волохонский, соучредитель Российского демократического общества, который сейчас живет в Германии.
Евгений Иржанский, который организовывал концерты антипутинских групп в Сербии, также попал под санкции и с тех пор переехал в Аргентину со своей женой.
Пострадал и молодой россиянин Илья Зернов, на которого напал крайне правый экстремист после того, как Зернов пытался стереть антиукраинскую фреску в центре Белграда. Зернову запретили возвращаться в Сербию.
Никитин заявил, что цель этих мер - запугать антивоенных активистов.
«Единственное объяснение этому - они хотят всех напугать, - сказал Никитин. - Очевидно, что антивоенные русские не протестуют против кого-то из числа властей Сербии. Мы беспокоимся только о нашей стране и соседнем с нами государстве, которое сейчас страдает из-за нашей страны».