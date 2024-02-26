Подручные Путина: власти Сербии лишают видов на жительство антипутинских российских активистов

За последние годы Сербия приняла десятки тысяч российских граждан, спасающихся от режима президента Владимира Путина и отправки на войну в Украине. Однако российские демократические активисты в Сербии теперь заявляют, что по крайней мере дюжине из них недавно был запрещен въезд, или же у них отозвали вид на жительство, ссылаясь на возможную угрозу безопасности Сербии.

«Это было очень неожиданно, очень шокирующе», - сказала 54-летняя Елена Копосова, подписавшая открытое письмо против полномасштабного вторжения России, о моменте получения ею предписания покинуть Сербию. В документе не объяснялась причина этой меры, и лишь указывалось, что Копосова представляет угрозу безопасности страны и что она должна покинуть страну в течение 30 дней. Помимо нее, по меньшей мере восемь других российских антивоенных активистов недавно столкнулись в Сербии с проблемами с законом. Однако они не решаются говорить об этом публично, поскольку боятся еще больших проблем с властями.

«Я не активистка, но я подписала антивоенное письмо, когда только началась российская агрессия в Украине, - сказала Копосова. - Я не была активисткой, но просто не могла молчать. Поэтому я просто поставила свое имя в публичном письме, где говорилось, что война - это преступление, и мы все должны объединиться, чтобы остановить ее».