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Подручные Путина: власти Сербии лишают видов на жительство антипутинских российских активистов

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Сербская полиция на антивоенной акции в Белграде в марте 2022 года.
Сербская полиция на антивоенной акции в Белграде в марте 2022 года. Фото: DARKO VOJINOVIC / AP / Scanpix

Сербия, открывшая границу для десятков тысяч беженцев из России, теперь начала преследовать противников путинского режима.

За последние годы Сербия приняла десятки тысяч российских граждан, спасающихся от режима президента Владимира Путина и отправки на войну в Украине. Однако российские демократические активисты в Сербии теперь заявляют, что по крайней мере дюжине из них недавно был запрещен въезд, или же у них отозвали вид на жительство, ссылаясь на возможную угрозу безопасности Сербии.

«Это было очень неожиданно, очень шокирующе», - сказала 54-летняя Елена Копосова, подписавшая открытое письмо против полномасштабного вторжения России, о моменте получения ею предписания покинуть Сербию. В документе не объяснялась причина этой меры, и лишь указывалось, что Копосова представляет угрозу безопасности страны и что она должна покинуть страну в течение 30 дней. Помимо нее, по меньшей мере восемь других российских антивоенных активистов недавно столкнулись в Сербии с проблемами с законом. Однако они не решаются говорить об этом публично, поскольку боятся еще больших проблем с властями.

«Я не активистка, но я подписала антивоенное письмо, когда только началась российская агрессия в Украине, - сказала Копосова. - Я не была активисткой, но просто не могла молчать. Поэтому я просто поставила свое имя в публичном письме, где говорилось, что война - это преступление, и мы все должны объединиться, чтобы остановить ее».

Для Копосовой решение сербских властей выслать ее означает, что она и ее семья могут потерять все, если ее апелляция будет отклонена. Семья не может вернуться в Россию, потому что они продали там все свое имущество, а теперь их заклеймили как антипутинистов, а кроме того, ее мужа могут призвать в армию, чтобы воевать в Украине.

По мнению российских антикремлевских активистов, возникшие проблемы указывают на тесные отношения между все более авторитарным президентом Сербии Александром Вучичем и Путиным. Вучич ранее отказывался присоединиться к западным санкциям против России, позволяя при этом московским пропагандистским каналам, таким как RT и Sputnik, распространять свою идеологию на Балканах.

«Власти в Белграде и власти в Москве очень близки политически», - сказал Предраг Петрович, координатор Белградского центра политики безопасности, аналитического центра.

«Люди, критикующие режим Путина, представляют большую угрозу для московского режима, - сказал Петрович. - Именно поэтому эти люди являются мишенью сербских властей».

Сербские чиновники пока не прокомментировали дела с участием российских граждан, а Министерство внутренних дел Сербии не ответило на электронное письмо от Associated Press с просьбой дать интервью или прокомментировать этот вопрос.

«Я не сомневаюсь, что все это делается на основе прямого приказа из России, либо через посольство, либо непосредственно из Москвы», - подчеркнул Петр Никитин, один из представителей Российского демократического общества. Эта группа организовала демонстрации против войны в Украине и призывы к освобождению политзаключенных.

Никитин сказал, что среди других антивоенных активистов, попавших под контроль сербских властей, есть Владимир Волохонский, соучредитель Российского демократического общества, который сейчас живет в Германии.

Евгений Иржанский, который организовывал концерты антипутинских групп в Сербии, также попал под санкции и с тех пор переехал в Аргентину со своей женой.

Пострадал и молодой россиянин Илья Зернов, на которого напал крайне правый экстремист после того, как Зернов пытался стереть антиукраинскую фреску в центре Белграда. Зернову запретили возвращаться в Сербию.

Никитин заявил, что цель этих мер - запугать антивоенных активистов.

«Единственное объяснение этому - они хотят всех напугать, - сказал Никитин. - Очевидно, что антивоенные русские не протестуют против кого-то из числа властей Сербии. Мы беспокоимся только о нашей стране и соседнем с нами государстве, которое сейчас страдает из-за нашей страны».

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