Топливо на таллиннской заправке оказалось испорченным: более десяти пострадавших машин

Утром 17 февраля Андрей заправил автомобиль 98-м бензином на заправке Alexela на Эхитаяте-теэ, 101 в Таллинне. «Я заправил полный бак, а через километр машина заглохла. Я сначала даже не понял, в чем дело. Хорошо, хоть успел доехать до дома», - рассказал Rus.Postimees Андрей.

Его знакомый обнаружил неисправность в топливной системе, машину надо было доставить в сервис. Андрей в итоге вызвал буксир и узнал от приехавшего за его автомобилем работника, что в районе Кадака в тот же день встало еще несколько машин.