В Таллинне 11 автомобилей пострадали из-за некачественного топлива: на заправке Alexela в резервуар с бензином попала вода. Один из пострадавших пожаловался на порядок компенсации расходов и усомнился, что ему покроют все затраты.
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Топливо на таллиннской заправке оказалось испорченным: более десяти пострадавших машин
Утром 17 февраля Андрей заправил автомобиль 98-м бензином на заправке Alexela на Эхитаяте-теэ, 101 в Таллинне. «Я заправил полный бак, а через километр машина заглохла. Я сначала даже не понял, в чем дело. Хорошо, хоть успел доехать до дома», - рассказал Rus.Postimees Андрей.