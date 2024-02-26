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Топливо на таллиннской заправке оказалось испорченным: более десяти пострадавших машин

София Солдатенко
, репортер
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Топливо.
Топливо. Фото: Eero Vabamägi

В Таллинне 11 автомобилей пострадали из-за некачественного топлива: на заправке Alexela в резервуар с бензином попала вода. Один из пострадавших пожаловался на порядок компенсации расходов и усомнился, что ему покроют все затраты. 

Утром 17 февраля Андрей заправил автомобиль 98-м бензином на заправке Alexela на Эхитаяте-теэ, 101 в Таллинне. «Я заправил полный бак, а через километр машина заглохла. Я сначала даже не понял, в чем дело. Хорошо, хоть успел доехать до дома», - рассказал Rus.Postimees Андрей.

Его знакомый обнаружил неисправность в топливной системе, машину надо было доставить в сервис. Андрей в итоге вызвал буксир и узнал от приехавшего за его автомобилем работника, что в районе Кадака в тот же день встало еще несколько машин.

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