Из Тарту в Таллинн можно будет добраться и поздним вечером

По словам коммерческого директора Lux Express в Эстонии Ингмара Рооса, новое время отправления открывает новые возможности для движения между Тарту и Таллином: «Это особенно важно в рамках того, что в этом году Тарту - Европейская культурная столица, где разнообразие мероприятий предлагает посетителям возможность насладиться богатой культурной программой города и не беспокоиться о позднем возвращении домой».

Кроме Тартуского автовокзала, автобус также останавливается непосредственно у тартуского Kaubamaja на городской автобусной остановке KESKLINN VI в 22:02. Для более быстрого и разумного обслуживания пассажиров автобус останавливается на остановке Kesklinn VI только в том случае, если билет на посадку с этой остановки был куплен заранее. В 22:05 автобус также забирает пассажиров из района Тяхтвере с остановки «Тарту Няйтусед». По пути автобус делает остановку в Йыгевамаа на перекрестке Пуху, а по прибытии в Таллинн останавливается на остановках «Мыйгу», «Таллиннский аэропорт» и «Таллиннский автовокзал». Линию обслуживает автобус Lux Lounge со всеми удобствами.