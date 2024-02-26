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В Кристийне начинается строительство нового здания детского сада

Уве Гнадентайх
, журналист
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Эскиз нового здания детского сада в таллиннском районе Кристийне.
Эскиз нового здания детского сада в таллиннском районе Кристийне. Фото: Tallinna linnavalitsus

Старое, ставшее тесным здание детского сада «Кристийне» в Таллинне будет снесено. На его месте построят новое, просторное и светлое здание.

Нынешнее здание детского сада «Кристийне» было построено в 1964 году по тогдашнему типовому проекту. К настоящему времени здание изношено, и требования к внутреннему климату в здании детского сада также не могут быть гарантированно выполнены. И пространственное решение здания тоже не может соответствовать нынешним потребностям.

«Поскольку здания учебных заведений советской эпохи уже не отвечают современным потребностям и их реконструкция не имеет смысла ни с практической, ни с экономической точки зрения, мы приняли решение в пользу возведения новых зданий, - заявил старейшина Кристийне Яанус Рийбе, добавив, что у города есть комплексный и долгосрочный план по модернизации инфраструктуры учебных заведений в Кристийне. В прошлом году детский сад «Винди» получил новое здание, в этом году начнется строительство новых зданий детского сада «Кристийне» и центра интересов «Кулло».

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