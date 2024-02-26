Старое, ставшее тесным здание детского сада «Кристийне» в Таллинне будет снесено. На его месте построят новое, просторное и светлое здание.
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В Кристийне начинается строительство нового здания детского сада
Нынешнее здание детского сада «Кристийне» было построено в 1964 году по тогдашнему типовому проекту. К настоящему времени здание изношено, и требования к внутреннему климату в здании детского сада также не могут быть гарантированно выполнены. И пространственное решение здания тоже не может соответствовать нынешним потребностям.