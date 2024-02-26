Мошенники рассылают письма от лица фирмы Bolt

В понедельник многие получили по электронной почте письма, где утверждалось, что попытка утвердить их кредитную карту в приложении Bolt оказалась безуспешной и платеж не состоялся. В письмах клиентов просили вновь ввести данные карты.

«Заверяем, что Bolt не посылал подобных писем и это мошенническая схема. Просим клиентов не вводить данные по полученной в письме ссылке», - сообщил пресс-секретарь Bolt.

Фирма напоминает, что Bolt никогда не запрашивает данные кредитной карты по электронной почте. Данные банковской карты следует вводить только в приложении Bolt или Bolt Food. Bolt также просит обратить внимание на то, что все официальные электронные письма фирмы поступают с адресов, заканчивающихся на @bolt.eu.

«Если вы стали жертвой подобного мошенничества, просим обратиться в полицию. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы заблокировать и удалить из интернета связанные с мошенничеством сайты», - добавил пресс-секретарь.