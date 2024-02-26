В момент, когда на прошлой неделе в Эстонии разгорелся скандал вокруг тренера по фигурному катанию Анны Леванди, которую обвинили в неподобающем обращении с учениками, в России вспыхнул другой скандал - знаменитого тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе обвиняют в том, что она заставляла свою подопечную тренироваться даже со сломанной рукой.
Суровое обвинение: российский тренер заставлял фигуристов тренироваться даже с переломами
20-летняя российская фигуристка Алена Косторная переживает, наверное, самый тяжелый период за свою недолгую карьеру. Тутберидзе обвиняют в том, что она заставила Косторную тренироваться с переломом. Если бы фигуристка от этого отказалась, ее исключали бы из команды.
Косторная, ставшая чемпионкой Европы в 2020 году, выступила с обвинениями, связанными с периодом подготовки к Олимпиаде в Пекине. Она сломала руку и поэтому пропустила чемпионат России в декабре 2021 года. Тогда ей наложили гипс, но тренеры все равно заставляли ее отрабатывать сложные прыжки, от чего она отказывалась.
«Мне говорили, что я тупая, что я не уважаю ничью работу, ни родителей, ни тренеров, как я смею вообще отказываться работать», - заявила Косторная в интервью Ляйсан Утяшевой, сообщает портал Blešk. Затем она добавила, что тренировалась в гипсе еще несколько дней, но, почти сразу после того, как сняла его, сломала другую руку, что, видимо, снова расстроило тренеров.
«Ты все время ломаешься и ломаешься. Ты не хочешь работать, мы тебе не интересны. Тогда мы тоже не хотим с тобой работать. Это значит, что ты свободна», — вспомнила Косторная поведение Тутберидзе.
Именно так в марте 2022 года расстались Косторная и Тутберидзе. Союз конькобежцев России прислушался к молодой фигуристке и нашел для нее новую возможность тренироваться, но поскольку из-за вскоре начавшейся войны в Украине выезд фигуристов за границу оказался практически невозможен, Косторная осталась известна только на родине.
Сейчас бывшая чемпионка Европы и бывшая серебряная призерша чемпионата мира среди юниоров сосредоточилась на парном катании. Ее партнером является Георгий Куница, который также является ее мужем. Совместного успеха они пока не добились.
На Олимпийских играх в Пекине Тутберидзе также была тренером фигуристки Камилы Валиевой (Валиевой на тот момент было 15 лет). Юная россиянка тогда попала в допинговый скандал, который разрешился лишь в конце января этого года - ее признали виновной и России пришлось отказаться от золотой медали в командном зачете.
О жестких методах Тутберидзе говорилось и раньше. Во время скандала с Валиевой бывшая звезда российского фигурного катания Полина Шубодерова выступила с обвинением в том, что во время одной из тренировок, которая прошла для Шубодеровой не слишком удачно, тренер заставила спортсменку сесть в мусорное ведро.