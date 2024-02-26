Суровое обвинение: российский тренер заставлял фигуристов тренироваться даже с переломами

20-летняя российская фигуристка Алена Косторная переживает, наверное, самый тяжелый период за свою недолгую карьеру. Тутберидзе обвиняют в том, что она заставила Косторную тренироваться с переломом. Если бы фигуристка от этого отказалась, ее исключали бы из команды.

Косторная, ставшая чемпионкой Европы в 2020 году, выступила с обвинениями, связанными с периодом подготовки к Олимпиаде в Пекине. Она сломала руку и поэтому пропустила чемпионат России в декабре 2021 года. Тогда ей наложили гипс, но тренеры все равно заставляли ее отрабатывать сложные прыжки, от чего она отказывалась.

«Мне говорили, что я тупая, что я не уважаю ничью работу, ни родителей, ни тренеров, как я смею вообще отказываться работать», - заявила Косторная в интервью Ляйсан Утяшевой, сообщает портал Blešk. Затем она добавила, что тренировалась в гипсе еще несколько дней, но, почти сразу после того, как сняла его, сломала другую руку, что, видимо, снова расстроило тренеров.

«Ты все время ломаешься и ломаешься. Ты не хочешь работать, мы тебе не интересны. Тогда мы тоже не хотим с тобой работать. Это значит, что ты свободна», — вспомнила Косторная поведение Тутберидзе.