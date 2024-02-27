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В Европе раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег. При чем тут Эстония?

София Солдатенко
, репортер
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Фото: Pixabay

На прошлой неделе Европол сообщил о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. Нелегальный поток денежных средств мог составлять несколько десятков миллионов евро.

Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии и Мальты провели более ста обысков в рамках крупномасштабной операции против российско-евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения, которое, по предварительным данным, и оказывало услуги по отмыванию денег.

К обыскам было привлечено более 460 сотрудников полиции. Германия также направила четырех представителей правоохранительных органов для помощи в расследовании и для обысков в Латвии и на Мальте. При обысках изъяты документы, электронные носители данных и мобильные телефоны. Сообщается также об аресте различных банковских счетов и имущества.

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