В Европе раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег. При чем тут Эстония?

Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии и Мальты провели более ста обысков в рамках крупномасштабной операции против российско-евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения, которое, по предварительным данным, и оказывало услуги по отмыванию денег.

К обыскам было привлечено более 460 сотрудников полиции. Германия также направила четырех представителей правоохранительных органов для помощи в расследовании и для обысков в Латвии и на Мальте. При обысках изъяты документы, электронные носители данных и мобильные телефоны. Сообщается также об аресте различных банковских счетов и имущества.