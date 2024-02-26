Мужчина, обвиняемый в убийстве соседа: защищал себя, свое имущество и территорию

Олег Жернак впервые появился перед судом в прошлый вторник, когда прокурор Кюлли Сакс представила суду доказательства, собранные в ходе расследования. Их были десятки, доказывающие, что Жернак убил 56-летнего соседа, ударив его не менее 12 раз рукой, ногой и тупым предметом, что привело к смерти соседа от множественных травм.