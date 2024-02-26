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Мужчина, обвиняемый в убийстве соседа: защищал себя, свое имущество и территорию

, журналист Tartu Postimees
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Суд над подозреваемым возобновился в понедельник, когда обвиняемый Олег Жернак отвечал на вопросы.
Суд над подозреваемым возобновился в понедельник, когда обвиняемый Олег Жернак отвечал на вопросы. Фото: Sille Annuk

В понедельник, 26 февраля, в Тартуском уездном суде продолжилось судебное заседание по делу Олега Жернака, которого Лыунаская окружная прокуратура обвиняет в убийстве своего соседа в июле прошлого года в деревне Тигасе волости Кастре. На этот раз обвиняемый дал показания.

Олег Жернак впервые появился перед судом в прошлый вторник, когда прокурор Кюлли Сакс представила суду доказательства, собранные в ходе расследования. Их были десятки, доказывающие, что Жернак убил 56-летнего соседа, ударив его не менее 12 раз рукой, ногой и тупым предметом, что привело к смерти соседа от множественных травм.

Тогда Олег Жернак признал себя виновным частично, заявив, что действительно ударил соседа Кальмера Раттику один раз, когда тот пришел требовать еще спиртного после совместного распития алкоголя.

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