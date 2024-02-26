Руководителя Нарвской больницы собираются снять с должности

Евграфов рассказал, что у совета накопилось достаточно серьезной информации для того, чтобы говорить о снятии Кыргвеэ с должности. Одна из претензий состоит в том, что по сей день у членов совета, как сказал Евграфов, нет даже черновика бюджета Нарвской больницы на текущий год.

«Следовательно, возникает вопрос о том, в каком состоянии у больницы финансы, и можем ли мы позволить себе необходимое самофинансирование (для проекта строительства нового больничного корпуса - прим. ред.), или же нам придется просить поддержку у города, так что вопросов много», - критически высказался Евграфов о нынешнем руководстве больницей.

При этом, как уверен Евграфов, вопрос о смене члена правления не угрожает проекту строительства нового корпуса, на что государство готово выделить порядка 40 миллионов евро.

«От того, будет снят член правления или останется, получение этих денег никак не изменится для нас. Мы с министром (Министром здравоохранения Рийной Сиккут - прим. ред.) говорили на эту тему. Деньги выделены на Нарву, а не для Кыргвеэ, и с этими деньгами ничего не случится, работаем дальше, чтобы максимально эффективно их освоить», - сказал Евграфов.

Примечательно, что незадолго до назначения весной 2021 года доктора Аго Кыргвеэ в правление Нарвской больницы эту же должность около трех месяцев занимал тот же Алексей Евграфов, не имеющий медицинского образования. Евграфова сместили после очередной смены власти в Нарве и затем неизбежно последовавшей перестановки в совете больницы.