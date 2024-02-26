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В результате пожара в доме погибли два человека

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Поминальная свеча (иллюстративное фото).
Поминальная свеча (иллюстративное фото). Фото: Madis Veltman

В понедельник, 26 февраля, в 15:33 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Облика в районе Сомпа в Кохтла-Ярве. Спасатели вытащили из задымленного дома двух человек, спасти которых не удалось.

О дыме, идущем из дома, сообщил сосед, на чей стук в дверь никто не открыл. Сообщившего попросили не заходить в дом и не подвергать себя опасности. Первыми на место происшествия прибыли спасатели Йыхви, которые немедленно приступили к работам по устранению дыма и тушению пожара.

Спасатели обнаружили в доме мужчину и женщину, один человек был уже мертв, жизнь другого сотрудникам скорой помощи также спасти не удалось. Спасательные работы завершились в 16:23. Пожар мог начаться из-за неосторожного курения, точная причина будет установлена в ходе расследования.

Спасатели продолжают напоминать, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить пожар на начальной стадии и дает возможность своевременно и безопасно покинуть здание.

В этом году в результате пожаров в Эстонии погибло 12 человек.

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