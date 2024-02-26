Министерство регионального развития и сельского хозяйства сочло название улицы Бенито Агирре не соответствующим закону, основываясь на данных Национального архива. Министерство проконсультировалось с посольством Испании по поводу биографии Агирре и в сотрудничестве с волостью Муствеэ пожелало сохранить исторические факты, связанные с Агирре, в местном музее. По мнению министерства, имя Бенито Агирре не подходит для названия улицы, поскольку оно призвано увековечить память о военном событии, восстановившем советскую власть.

Волость Муствеэ постановила, что имя Бенито Агирре не может противоречить Закону о географических названиях, поскольку, согласно открытым источникам, не существует человека с именем Бенито Агирре, а человеком, на которого ссылается министр, был Игнасио Агиррегойкоа Бенито. Также нет никаких фактов о том, что Бенито участвовал в бомбардировке Таллинна во время Второй мировой войны.

Муниципалитет Муствеэ также поинтересовался мнением о переименовании улицы владельцев домов на улице Бенито Агирре. Большинство высказалось против переименования улицы, поскольку это создает ненужную путаницу. По их мнению, никто не ассоциирует название улицы с Красной армией.

Родившийся в 1923 году в городе Эйбаре баск Бенито Агирре, воевавший на советской стороне, 9 марта 1944 года вылетел с авиабазы ​​Удова и был вынужден совершить посадку недалеко от Муствеэ на Чудском озере из-за обстрела из немецкого зенитного орудия. После этого он вступил в перестрелку с «Омакайтсе», и, чтобы избежать плена, Агирре застрелился. Историк Каупо Деэмант предположил, что в тот же день Агирре мог участвовать в бомбардировке Таллинна или шпионить за портом Муствеэ. Он считает, что, поскольку Агирре был сбит, Муствеэ, возможно, не подвергся бомбардировке.

Бенито Агирре похоронен в братской могиле в Муствеэ. Настоящее имя Бенито Агирре - Игнасио Агиррегойкоа Бенито.