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Министерство юстиции РФ ликвидирует Санкт-Петербургское общество эстонской культуры

rus.postimees.ee
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В 2011 году была вновь открыта церковь Святого Иоанна в Санкт-Петербурге
В 2011 году была вновь открыта церковь Святого Иоанна в Санкт-Петербурге Фото: Mihkel Maripuu

Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подало в Санкт-Петербургский городской суд исковое заявление об исключении из реестра Санкт-Петербургское общество эстонской культуры.

«Интерфакс» сообщил в понедельник, что Санкт-Петербургский городской суд принял заявление к рассмотрению и назначит судебное заседание для обсуждения запроса, время которого пока не определено.

Санкт-Петербургский городской суд не уточнил, по какой причине Министерство юстиции хочет исключить Санкт-Петербургское общество эстонской культуры из реестра юридических лиц.

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