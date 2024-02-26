Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подало в Санкт-Петербургский городской суд исковое заявление об исключении из реестра Санкт-Петербургское общество эстонской культуры.
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Министерство юстиции РФ ликвидирует Санкт-Петербургское общество эстонской культуры
«Интерфакс» сообщил в понедельник, что Санкт-Петербургский городской суд принял заявление к рассмотрению и назначит судебное заседание для обсуждения запроса, время которого пока не определено.