Маргус Цахкна: присоединение Швеции к альянсу знаменует начало новой эры

«Невероятно радостно, что наш добрый друг и сосед Швеция наконец присоединяется к НАТО. Присоединение такого мощного союзника символизирует начало новой эры, поскольку делает весь альянс сильнее, чем раньше, и в большей степени обеспечивает безопасность евроатлантического пространства», - сказал он.

«То, что Эстония и Швеция теперь станут не только союзниками, но и партнерами, позволит теснее сотрудничать в области обороны и безопасности, значительно укрепит безопасность региона Балтийского моря и повысит надежность снабжения восточного крыла НАТО. Я убежден, что присоединение Швеции позволит нам более эффективно, чем раньше, противостоять общим вызовам и угрозам в нашем регионе», - добавил Цахкна.

По его словам, расширение альянса до 32 членов именно в этом году, когда Эстония отмечает 20-летие своего вступления в НАТО и 75-летие основания альянса, является символичным.

«Это доказывает, что за десятилетия НАТО не утратила своей актуальности, а с каждым годом становится только сильнее. При этом, опираясь на принципы, согласованные еще в 1949 году, одним из важнейших для Эстонии является политика открытых дверей НАТО. Мы убеждены, что каждая европейская страна должна иметь возможность самостоятельно принимать решения о своих мерах безопасности, и вступление Швеции в альянс является доказательством того, что этот основополагающий принцип остается в силе», - отметил Цахкна.

Одобрение венгерского парламента означает, что принципиальное решение о вступлении Швеции в НАТО принято. Принятие новых членов требует поддержки всех действующих членов НАТО.