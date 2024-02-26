В прошлый вторник спасатели получили вызов по адресу, где расположено металлообрабатывающее предприятие. На улице Туле в городе Сауэ из-под крыши здания был виден дым и пламя. Инспекторы бюро надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра установили: предположительно, пожар начался из-за проводимых в здании демонтажных работ.
Была установлена причина пожара в промышленном здании в Сауэ
Во время работ использовался дисковый резак для удаления головок старых кровельных винтов. С большой вероятностью искра, возникшая в результате резки, попала в изоляцию стены, откуда пожар распространился под крышу.
Работники попытались взять пожар под контроль с помощью огнетушителей, но, к сожалению, у них это не получилось. Когда спасатели-добровольцы Сауэ прибыли на место в 16:20, пламя уже вырывалось из-под крыши.