Была установлена причина пожара в промышленном здании в Сауэ

Во время работ использовался дисковый резак для удаления головок старых кровельных винтов. С большой вероятностью искра, возникшая в результате резки, попала в изоляцию стены, откуда пожар распространился под крышу.

Работники попытались взять пожар под контроль с помощью огнетушителей, но, к сожалению, у них это не получилось. Когда спасатели-добровольцы Сауэ прибыли на место в 16:20, пламя уже вырывалось из-под крыши.